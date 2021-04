da venerdi 23 aprile il nuovo brano

L’inconfondibile voce di Enrico Nigiotti torna in radio!

“Notti di Luna” il nuovo singolo di Enrico Nigiotti

Venerdì 23 aprile esce “NOTTI DI LUNA”, il nuovo singolo del cantautore toscano tra gli artisti più apprezzati dell’attuale panorama italiano cantautoriale.

Il brano, che segna il ritorno del cantautore con l’etichetta discografica Polydor / Universal Music Italia, è disponibile da oggi in pre-save e pre-order al seguente link: https://pld.lnk.to/nottidiluna.

“Notti di Luna” è un dialogo profondo tra l’uomo e la luna che l’artista ha scritto nel corso di questo particolare periodo di riflessione che stiamo vivendo. Una melodia intensa che culla, come il dondolio di una barca, i pensieri che il cantautore rivolge alla luna che riflessa sul mare guida con la sua luce i pescatori. Un’immagine ispirata da Capraia, isola dell’arcipelago toscano a cui Nigiotti è particolarmente legato.

Enrico Nigiotti torna con “Notti di Luna”

Enrico Nigiotti si è sempre contraddistinto per il suo linguaggio immediato, impreziosito da un sound ricercato, rigorosamente strumentale e analogico.

Nel corso della sua carriera ha scritto brani per artisti come Eros Ramazzotti, Gianna Nannini e Laura Pausini.

Fra i suoi più grandi successi, “L’amore è” (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor) e “Complici” feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio).

Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo: nel 2015 nella categoria Giovani con “Qualcosa da decidere” e nella sezione Campioni nel 2019 con il brano “Nonno Hollywood” (certificato oro), con il quale si aggiudica il Premio Lunezia per Sanremo come miglior testo in gara e contenuto nell’edizione speciale del suo ultimo album di inediti “Cenerentola e altre storie…”, e nel 2020 con il brano “Baciami Adesso”. Questa è contenuta nel suo ultimo album “Nigio”, insieme al brano “L’Ora Dei Tramonti” impreziosito da alcuni versi scritti dal cantautore toscano e recitati da Giorgio Panariello.