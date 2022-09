la fiera interamente dedicata ai fumetti, ai giochi e al mondo del cosplay

Nel capoluogo siciliano torna Palermo Comic Convention. Tra gli ospiti anche l’illustratrice marocchina e attivista per i diritti delle donne Zainab Fasiki.

Dal 15 al 18 Settembre 2022 Palermo, tornerà la 7a edizione della Palermo Comic Convention, la fiera interamente dedicata ai fumetti, ai giochi e al mondo del cosplay a Cantieri Culturali alla Zisa.

Palermo Comic Convention nasce dalle ceneri di Cosplayday, evento dedicato al cosplay, aggiungendoci l’interesse per il fumetto e l’intrattenimento.

Grande spazio è dedicato alle case editrici, negozi e cosplayer internazionali. inoltre, presenti anche musica, sfilate, workshop e conferenze.

INFORMAZIONI

Orari di apertura: dalle ore 10.00 alle ore 23.00

Ingresso a pagamento

BIGLIETTI GIORNALIERI

Giornaliero intero (giovedì e venerdì) € 10,00 + € 1,00 diritti di prevendita

Giornaliero intero (sabato e domenica) € 12,00 + € 1,20 diritti di prevendita

ABBONAMENTI

Abbonamento 2gg. intero€ 20,00 + € 2,00 diritti di prevendita (sabato e domenica)

Abbonamento 4gg. intero € 30,00 + € 3,00 diritti di prevendita

I biglietti e gli abbonamenti ridotti per under 10 e over 65 saranno disponibili presso il botteghino cassa della manifestazione

ATTENZIONE

IL BIGLIETTO PER LO “SPETTACOLO SERALE” È VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO AL BIGLIETTO DI INGRESSO DI VENERDÌ 16 SETTEMBRE – OPPURE PER CHI, È IN POSSESSO, DELL’ABBONAMENTO PER I 4 GIORNI DELLA CONVENTION.

Gli ospiti di Palermo Comic Convention

Tornerà con una esibizione Cristina D’Avena, regina delle sigle tv. Presente anche il mondo del cinema con l’attore Mario De La Rosa, tra i protagonisti dell’acclamata serie tv spagnola “La casa di carta”, e Will Simpson, concept artist che dal 2011 al 2019 ha elaborato lo ‘storyboard’ della serie “Game of Thrones”, per la quale ha anche creato i “White Walkers” (gli Estranei).

Vedi tutto il programma di Palermo Comic Convention