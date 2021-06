nuovi appuntamenti a BARI, TORINO, MILANO e ROMA

Dopo il successo del tv show che li ha visti protagonisti indiscussi della prima serata di Canale 5 PIO e AMEDEO Portano in scena il loro “FELICISSIMO SHOW”

PIO e AMEDEO sono lieti di annunciare per il 2022 altri appuntamenti in programma per il loro FELICISSIMO SHOW, il nuovo spettacolo teatrale che raccoglie l’eredità dello show televisivo e non solo.

Dopo quella del 3 maggio 2022 all’Arena di Verona, il duo comico ha in agenda altre 4 serate di intrattenimento a partire dal 1 aprile al Palaflorio di Bari, proseguendo l’8 aprile al Pala Alpitour di TORINO, Il 9 aprile al Mediolanum Forum di MILANO e Il 15 aprile al Palazzetto Dello Sport di ROMA.

Sarà l’occasione per PIO e AMEDEO di incontrare il pubblico dopo il grande successo ottenuto con FELICISSIMA SERA, lo show che li ha visti protagonisti su Canale 5 e che ha regalato loro oltre il 27% di Share con picchi di oltre il 29% per 5.549.000 milioni di telespettatori.

I biglietti per i nuovi spettacoli (prodotti da Friends&Partners) saranno disponibili in prevendita dalle ore 18:00 di oggi, 4 giugno, su www.ticketone.it e www.vivaticket.com alle ore 11:00 dell’11 giugno nei punti vendita abituali.