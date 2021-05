I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data.

E’ stata riprogrammata l’unica data italiana dei Placebo

Live Nation Italia comunica che la data dei Placebo

originariamente prevista il 14 luglio 2020 poi posticipata il 29 giugno 2021 sarà riprogrammata il 29 giugno 2022 sempre a Piazza Sordello nell’ambito della rassegna Mantova Live Estate.

I Placebo sono una delle band alternative-rock che hanno segnato la storia della musica degli ultimi 20 anni (oltre 12 milioni di album venduti ad oggi nel mondo). Il disco di debutto intitolato Placebo, ha aperto la strada ad un grande cambio di direzione nel mondo della musica inglese, contrapponendosi al Britpop e ispirando un’intera generazione di artisti.

I Placebo hanno segnato numerosi record in Uk piazzando cinque album nella top ten della classifica e collaborando con leggende della musica come David Bowie, Robert Smith e Michael Stipe.

Placebo: Il Concerto a Mantova è stato riprogrammato nel 2022

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di consultare le nostre FAQ alla pagina: https://www.livenation.it/ show-updates

I biglietti per il concerto sono disponibili per l’acquisto su Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.