A soli otto giorni dalla sua pubblicazione ufficiale, lo scorso 12 maggio, Poesie da Spiaggia di Jovanotti è già stabilmente nella Top 10 dei libri più venduti nelle migliori librerie italiane

‘Poesie da spiaggia’ è un viaggio “pieno di conoscenze e d’avventure” in cui augurarsi “che sia lunga la via” come dice Kavafis in ‘Itaca” e in cui la letteratura è, nella visione di Jovanotti “una religione aperta” dove “si entra e si esce quando si vuole”

«Le mie poesie pop da recitare in spiaggia. I sonetti sono la meraviglia dell’esistenza.» –

«È la raccolta perfetta sia per chi vuole scoprire la magia della poesia a piccoli sorsi, sia per chi cerca una lettura immersiva. Ogni volta che si sfoglia Poesie da Spiaggia si può essere sicuri di incrociare le parole di almeno un poeta con cui condividere le proprie emozioni e il proprio stato d’animo. È un libro che scalda il cuore, affascina e fa sentire meno soli e in perfetta sintonia con il mondo e la sua vastità.» – Carla de Rosa per Maremosso

Parole di grandi poeti di tutti i tempi, che chiedono di essere lette, ascoltate, ricordate. Quelle che trovate in questo libro sono state scelte da un editore di poesia e da un artista che hanno in comune la passione per i versi e il ritmo: raccontano i sentimenti universali, gli stessi da sempre, ma sempre nuovi. Proprio come le canzoni che si cantano insieme sulla spiaggia, queste poesie possono diventare il vivido ricordo di momenti e sensazioni uniche.