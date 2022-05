n uscita in tutto il mondo venerdì 10 giugno 2022.

La band icona del K-Pop, BTS, annuncia un nuovo progetto, l’album antologico “PROOF” in uscita in tutto il mondo venerdì 10 giugno 2022.

BTS: ritornano con un nuovo progetto “PROOF”

Come si legge in una nota stampa diffusa da BIGHIT MUSIC, i BTS celebrano il loro 9° anniversario dalla fondazione della band nel 2013 con questo nuovo progetto musicale, per ringraziare tutti i fan (ARMY) del loro supporto in questi anni.

L’album antologico racchiude la storia dei BTS in questi 9 anni, è uno sguardo rivolto alla carriera straordinaria di questo gruppo, pronto ad un nuovo capitolo.

“Proof” includerà 3 CD con una selezione di tracce differenti (inclusi tre nuovi brani) che rifletterà i pensieri e le idee dei membri della band riferendosi al passato, presente e futuro.