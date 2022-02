PORTERÀ PER LA PRIMA VOLTA SUL PALCO “MM VOL. 4”

Partirà dalla Capitale: prima tappa prevista il 3 luglio al Rock in Roma.

Madman porta “MM4 Summer Tour” anche in Sicilia

Questa estate Madman porterà per la prima volta dal vivo il suo ultimo lavoro “MM VOL. 4” (http://island.lnk.to/mm4; Tanta Roba Label, distribuito da Universal Music Italia), il quarto capitolo della saga cult di mixtape, uscito il 12 novembre 2021.

MM4, un lavoro introspettivo, cupo, in qualche modo figlio della pandemia e dei lunghi mesi di lockdown e spaesamento, vedrà finalmente la luce con gli appuntamenti live di “MM4 SUMMER TOUR”, organizzato da Magellano Concerti insieme a Tanta Roba Label:

Madman porta “MM4 Summer Tour” in Sicilia

3 LUGLIO 2022 – ROMA – ROCK IN ROMA

12 LUGLIO 2022 – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

16 LUGLIO 2022 – SEGRATE (MI) – MAGNOLIA

22 LUGLIO 2022 – GENOVA – BALENA FESTIVAL

12 AGOSTO 2022 – ZAFFERANA ETNEA (CT) – SOTTO IL VULCANO FESTIVAL

Sarà possibile acquistare i biglietti per il tour a partire da domani, mercoledì 16 febbraio 2022, alle ore 16.00.

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili su: www.magellanoconcerti.it e www.ticketone.it

In “MM VOL. 4”, la maggior parte dei brani vede la produzione di Pk, creando così un sound coerente dall’inizio alla fine. Questa la tracklist di “MM VOL. 4”: Jacuzzi (Prod. Pk); Chillin’ (Prod. Pk); La Cosa (Prod. Pk); Vero o Falso feat. Speranza & Rafilù (Prod. 5ive); Solo Per Me feat. Massimo Pericolo (Prod. Pk); Hot Pot (Prod. Pk); Garda (Prod. Pk); Veleno 8 feat. Gemitaiz (Prod. Pk); Like This Like That feat. Yung Snapp & MV Killa (Prod. Yung Snapp); Defcon1 (Prod. Pk); Audi feat. Ivan (Prod. Pk); Gaudí (Prod. Mixer T); Alfredo’s feat. Mattaman, Lil’ Pin, Nacho, Rik Rox (Prod. Rik Rox); NSFCM (Prod. Grindalf); Niente Di Nuovo (Prod. Davide Ice); Chillin’ Rmx feat. Zano (Prod. Pk).