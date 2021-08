scaletta e info sul concerto di Messina

Piero Pelù in concerto a Messina: scaletta e info

Piero Pelù

«La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo. Sarà una scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la musica dal vivo. Siete pronti a spaccare l’infinito?»

Le prossime tappe :

2 settembre – Teatro Romano – VERONA (doppio spettacolo alle ore 18.30 e alle ore 21.30) – recupero del 3 settembre 2020

16 settembre – Ultravox Arena – FIRENZE – NUOVA DATA

E ALTRE NUOVE DATE IN ARRIVO!

Il concerto a Messina, scaletta e info

Per tutte le informazioni sull’evento è possibile visitare il sito ufficiale di Piero Pelù e i suoi canali social, oltre che il sito ufficiale di TicketOne. Per quanto riguarda la scaletta dell’evento, questa dovrebbe essere in linea con quella portata in scena durante gli ultimi live e prevede:

1. Picnic all’inferno

2. Tribù

3. Bomba boomerang

4. Mille uragani

5. Sto rock

6. La preda

7. Sole nero

8. Fiorirà

9. Viaggio

10. Fata Morgana

11. Dea musica

12. Regina di cuori

13. Tutti fenomeni

14. Gioconda

15. Io ci sarò

16. Bene bene, male male

17. El diablo

18. Lacio drom (Buon viaggio)

19. Toro loco

20. Gigante

21. Cuore Matto

Piero suonerà con i Bandidos: Alessandro “Finaz” Finazzo (Bandarbardò) – chitarra e cori; Luca “Luc Mitraglia” Martelli – batteria, sequenze e cori; Dado “Black Dado” Neri – basso, bassochitarra e cori; Francesco “Felcio” Felcini al suono di sala e agli effetti speciali.