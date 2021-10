24 ore in diretta raccontando e facendo ascoltare dischi in vinile?!? Senza dormire?!? Sì. Accadrà sabato 30 ottobre da mezzogiorno fino a domenica 31 ottobre alle 11 (perché con la fine dell’ora legale c’è un’ora ora più la notte).

Sarà una maratona interamente dedicata alla musica con la possibilità di interagire e chiedere dischi.

Ma partiamo dall’inizio.

Il mio canale Telegram Sir Red Ronnie https://t.me/RedRonnieTv è nato nel dicembre 2020 e all’inizio dell’estate 2021 aveva 8.000 follower. Così, visto che in tantissimi mi chiedono sempre di fare programmi dove metto vinili e li racconto, ho detto che se avessimo raggiunto i 20.000 follower su Telegram avrei fatto una 12 ore in diretta.

Mai avrei immaginato che tutti i miei canali avessero l’impennata che hanno avuto. Oggi Facebook ha superato i 300.000, YouTube i 110.000 e Telegram i 40.000. E tutti numeri veri, organici. Nessuno comprato da India o Pakistan come fanno in tanti. Chiaramente tutti mi hanno ricordato la promessa fatta e io non potevo che rilanciarla: se a 20.000 avevo promesso una 12 ore, a 40.000 minimo sarebbe stata una 24 ore.

Ma era estate ed ero riposato. Adesso sono ca**i miei. Comunque si farà, anche se attorno a me ho persone che mi dicono in continuazione: “Ma sei sicuro di farcela? Perché non metti parti registrate?”

Ce la farò e tutta in diretta.

Dove la si potrà vedere? Mettendo musica sarà impossibile andare in onda su Facebook e YouTube, quindi la potrai vedere su

www.redronnie.tv

A proposito, la diretta sarà free, ma abbonati a Red Ronnie Tv per godere di migliaia di ore di programmi storici dal 1983 ad oggi, come Bandiera Gialla, Be Bop a Lula, Roxy Bar e Help anni ’90, Yesterday, Pinky, Roxy Bar e Premiato Circo Volante del Barone Rosso dal 2011 ad oggi, più video in esclusiva, speciali, etc etc. Abbonati adesso perché dal 15 novembre il costo aumenterà di 2€. Adesso è 7.99€ al mese.

Ma torniamo alla 24 ore in vinile. Come interagire con la diretta? Leggerò i commenti di Red Ronnie Tv ma soprattutto quelli su Telegram dove mi potrai chiedere di ascoltare dischi o darmi suggerimenti.

Ti aspetto sabato a mezzogiorno e spero che qualcuno, seppur più comodamente di me, segua e mi supporti in tutte le 24 ore.