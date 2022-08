21 Agosto: ZAFFERANA ETNEA - 22 Agosto: PARTANNA (TP)

ROCCO HUNT torna live nelle principali città italiane con il “LIBERTÀ+RIVOLUZIONE TOUR”, durante il quale presenterà i brani degli ultimi album “Rivoluzione” e “Libertà.

“Rivoluzione”, che nella prima settimana ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti, è il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 2 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia e che quest’anno si è aggiudicato il titolo di artista più visto su Vevo.

Saranno due i concerti in Sicilia, organizzati da Puntoeacapo:

21 Agosto: ZAFFERANA ETNEA – ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO (Sotto il Vulcano Fest 2022, nell’ambito della programmazione realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Zafferana e alla rassegna annuale Etna in Scena)

22 Agosto: PARTANNA (TP) – TEATRO LUCIO DALLA (in collaborazione con Agave spettacoli e il comune Partanna)

I biglietti sono ancora acquistabili su ticketone

Ecco le top 10 canzoni di Rocco Hunt che probabilmente saranno eseguite live!