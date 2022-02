Il brano, una power ballad dalle tonalità rock, è stato scritto di getto durante una giornata in studio, a partire da un giro di chitarra.

“Ho deciso di scrivere questo pezzo per parlare in primis a me stesso, ma anche a tutti coloro che ogni giorno faticano ad accettarsi – racconta Aka 7even – Qualche anno fa non apprezzavo alcune parti di me, e non parlo solo del mio aspetto fisico. Con il tempo ho capito che prima di ogni cosa è importante imparare ad amarsi, perché ognuno di noi è perfetto così com’è.”