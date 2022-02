L’evento di venerdì 4 febbraio svolgerà nel pieno rispetto delle regole previste dalle normative anti Covid.

Daria Biancardi, la Aretha Franklin italiana, a Casa Sanremo

Venerdì 4 febbraio, ospite di Casa Sanremo in diretta streaming, arriverà Daria Biancardi, la cantante vincitrice nel 2020 al programma di Canale 5 All together now, nota per essere la voce italiana da molti paragonata a quella di Aretha Franklin.

È proprio interpretando i brani della Regina mondiale della Black Music, infatti, che Daria Biancardi ha fatto conoscere il suo straordinario talento promuovendo anche il messaggio sul rispetto e il ruolo della donna, molto caro alla stessa Aretha Franklin. Poliedrica interprete, che vanta anche una partecipazione di successo alla prima edizione di The Voice, Daria Biancardi in questi anni si è sempre contraddistinta per l’impegno e la voglia di crescere, iniziando la sua carriera in America e sviluppando successivamente la sua passione per la musica senza mai smettere di studiare. Avvicinandosi sempre di più, inconsapevolmente, al suo Mito assoluto.

Quello di venerdì 4 febbraio si preannuncia quindi come un incredibile evento che vedrà l’incontro della cultura tipicamente afroamericana con la nostra canzone, proprio nei giorni della kermesse italiana per eccellenza.

Così Daria Biancardi racconta

“Non ho mai voluto imitare Aretha Franklin, che è assolutamente inarrivabile. Mi piace però omaggiare la più grande voce soul di sempre, che ha dato una svolta alla storia della musica mondiale. Cantare il soul di Aretha a Sanremo è un sogno che si realizza, anche per quello che lei ha rappresentato dal punto di vista umano. È stata capace, con la sua musica, di trasformare le diffidenze culturali in accoglienza”.

A Casa Sanremo Daria Biancardi presenterà anche il suo nuovo singolo, Shine On (Little Star). Lei, diventata madre proprio mentre stava cominciando la sua carriera in America, racconta così la canzone che interpreta in inglese e che dedica a sua figlia:

“Mia figlia è la mia piccola stella. Questo brano è un inno di speranza per tutti i giovani che non devono smettere di sognare nonostante la paralisi sociale creata dalla pandemia di questi ultimi anni. Il sogno più bello e concreto è già nella loro stessa esistenza, che li fa essere in grado di illuminare il futuro del nostro mondo”.

Sul suo rapporto con il Festival, Daria prosegue così:

“Ho sempre guardato il Festival di Sanremo, che è un meraviglioso evento di cui dobbiamo andare orgogliosi. Negli ultimi anni, Amadeus ha avuto coraggio a uscire dalla tradizione a cui si era abituati, aumentando la curiosità del pubblico verso le novità musicali. Chissà, magari i prossimi anni tra quelle novità ci sarò anch’io! Quest’anno, intanto, mi voglio godere tutto l’entusiasmo e l’emozione di interpretare il soul a Casa Sanremo. E in gara farò il tifo per Noemi, che ha una voce e un background simili ai miei”.

Dopo le date di fine 2021 a Bologna, Roma e persino in Danimarca, la cantante palermitana sta preparando un tour suggestivo in piazze altrettanto prestigiose, che ripartirà dalla prossima primavera.

Il progetto è della Gianfaby Production. Dichiara Mario Fundarotto, direttore artistico: “Avere Daria a Casa Sanremo rappresenta un onore anche per noi. Daria è una delle interpreti italiane più talentuose e merita le vetrine più importanti”.

L’evento di venerdì 4 febbraio svolgerà nel pieno rispetto delle regole previste dalle normative anti Covid.