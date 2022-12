Oggi alle 13.30, nell'edizione del Tg1, Amadeus ha svelato gli artisti in gara

Oggi alle 13.30, nell’edizione del Tg1, il conduttore e direttore artistico Amadeus svelerà in diretta i nomi dei cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023.

L’edizione 2023 del Festival di Sanremo si svolgerà da martedì 7 a sabato 11 febbraio.

A condurre tutte le serate sarà, come ormai di consueto, Amadeus. Il quale però non sarà affiancato, come è avvenuto nelle passate edizioni, da una valletta differente ogni sera. Anzi. Quest’anno il Festival di Sanremo lo vedrà condurre la prima e l’ultima serata insieme all’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e le altre puntate con il cantautore Gianni Morandi

I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023

Sono 28 i cantanti in gara, come lo scorso anno. Quest’anno i giovani in gara saranno 6. Dei 12 finalisti di Sanremo Giovani, saranno 6 ad andare direttamente alla finale.

Quindi 28 cantanti in totale in gara. Ecco i 22 big: