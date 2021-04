Selena Gomez presenta: "VAX Live The Concert to Reunite the World"

Tra gli ospiti ci saro Jennifer Lopez, H.E.R., Eddie Vedder, J Balvin e Foo Fighters.

“ Vax Live: The Concert to Reunite the World ” un concerto internazionale con Selena Gomez e Jennifer Lopez

” un concerto internazionale con Global Citizen sta svelando un’ambiziosa campagna per aiutare gli operatori sanitari nei paesi più poveri del mondo a ricevere rapidamente i vaccini COVID-19.

L’organizzazione anti-povertà annuncia l’evento musicale – “VAX Live: The Concert to Reunite the World” – con l’obiettivo di arruolare corporazioni e filantropi per raccogliere 22 miliardi di dollari per le vaccinazioni globali. Il concerto, che andrà in onda l’8 maggio su ABC, CBS e FOX, nonché sulle stazioni radio iHeartMedia e YouTube, presenterà anche i Foo Fighters, Eddie Vedder, J Balvin e H.E.R.

“Vax Live: The Concert to Reunite the World“, sarà registrato il prossimo mese al So-Fi Stadium di Los Angeles

Prima dell’evento, Hugh Evans, CEO di Global Citizen, ha sottolineato l’ampiezza del problema che la sua organizzazione intende affrontare.

“Ci sono 27 milioni di operatori sanitari in tutto il mondo che non hanno accesso al vaccino”, ha detto Evans all’Associated Press. “Ho 38 anni e non è etico per me avere accesso al vaccino prima di questi eroici primi soccorritori e operatori sanitari della comunità. Quindi abbiamo bisogno che i governi inizino a donare con urgenza quelle dosi”.

Il programma Global Citizen fa parte di una rete in crescita di organizzazioni non profit e attivisti che stanno cercando di ottenere una distribuzione più ampia ed equa dei vaccini COVID-19. A partire da questo mese, ha detto Evans, 60 nazioni non avevano ancora ricevuto alcun vaccino COVID-19.

“VAX Live” sarà il primo sforzo televisivo a livello mondiale per fare pressione sui leader mondiali affinché aiutino a ottenere una distribuzione più equa dei vaccini. L’evento ha anche lo scopo di aumentare gli impegni per i miliardi di dollari necessari per inviare 2 miliardi di dosi di vaccino, oltre ai test COVID-19, ai paesi più poveri del mondo entro la fine dell’anno. Tuttavia, anche se Global Citizen raccogliesse abbastanza soldi, avrà comunque bisogno delle nazioni più ricche che continuino ad accumulare vaccini per consentire ai produttori di farmaci di dare la priorità alle nazioni più povere come clienti.