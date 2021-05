“Guardami” è solo l’inizio di un percorso che ricongiungerà i miei piani futuri con l’arte che da anni coltivo dentro.”

è una donna che rivendica i valori interiori e racconta del sociale. Simona Liotti in arte Shalis pubblica un nuovo inedito – Guardami

Guardami è un brano che nasce con l’intenzione di attirare l’attenzione di chi ancora non ha rivolto lo sguardo e non accetta tutt’oggi le sfumature della donna come genere paritario all’uomo , la rivendicazione femminile e i forti valori che anche una donna può trasmettere attraverso il rap.

È un brano prettamente autobiografico che a suon di rime contrastate da ritornelli urban-pop tratta della voglia di combattere fino alla fine passando anche dall’erotismo: argomento trattato ancora oggi come tabù.

Simona Liotti, in arte “Shalis”

è un’artista palermitana classe ‘99, da sempre affezionata al mondo della comunicazione, della scrittura e della poesia. Riesce a fondere insieme fin dal primo momento la comunicazione con la propria community sui profili social, con la voglia di affermare il suo sogno: condividere la sua musica.

Inizia il proprio percorso quasi per gioco, condividendo le sue cover registrate in cameretta su Instagram finchè nel 2020, incoraggiata dal supporto costante dei propri followers, decide di fondare ufficialmente il progetto “Shalis” pubblicando il primo brano “Cambio Le Regole” nel giorno di Natale. Shalis è una donna che rivendica i valori interiori e racconta del sociale. Il nome d’arte prende vita dalla citazione che oggi porta dentro “Alis Volat Propriis” ovvero “Vola con le tue stesse ali”.

Shalis parla di sé:

“Il mio primo vero progetto nasce nel 2020, anno iniziato con mille idee, sfumature e creatività di cui non posso più fare a meno. Nella mia testa la strada che continuerò a percorrere sarà ascoltare me stessa e dare vita alle mie più grandi aspettative, rimanendo umile e allo stesso tempo ascoltandomi nel silenzio per riemergere e buttare giù nuova scrittura. “Guardami” è solo l’inizio di un percorso che ricongiungerà i miei piani futuri con l’arte che da anni coltivo dentro.”

Credits ‘Guardami’

Autrice: Simona Liotti

Compositori: Giuliano Mormino, Alessandro Caruso

Produzione: Mormix & Clark

Recording, Mix & Mastering: MAC LAB Studio

Progetto grafico: Lenz Coder