“Sono un fan” è un’esplosione di positività dedicata a tutti quelli che si sentono fan – prodotto dall’equipe di produzione multiplatino ITACA, fondato da Merk & Kremont, e Simon Says

Da oggi, Venerdì 27 Agosto, è in radio “Sono un fan”. Il nuovo singolo di J-Ax estratto dal nuovo progetto discografico “SurreAle” (in uscita oggi e disponibile al link: http://j-ax.lnk.to/SurreAle )

11 nuovi brani (il singolo di lancio è Sono un Fan), 4 featuring (Jake La Furia, con cui ha pubblicato la hit di quest’estate, Salsa, Ermal Meta, Francesco Sarcina e Federica Abbate) in un progetto che contiene anche l’edizione standard di Reale e la versione in vinile di J-Axonville – Uncool and Proud, l’album punk-rock, lanciato dal brano Sansone, pubblicato lo scorso 5 agosto, autoprodotto e distribuito gratuitamente.