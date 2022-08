Il tour “Atmosferico 2022” vedrà i Subsonica nuovamente impegnati sul palco

Nuovo appuntamento con il calendario della rassegna Gomad, patrocinata dal Comune di Bagheria, che quest’estate riempie di suoni, luci e colori la scenografica del Piccolo Parco Urbano a Bagheria, per 12 grandi appuntamenti musicali a cavallo fra luglio e agosto e settembre. Questa volta i super ospiti sono i Subsonica, band simbolo del rock elettronico italiano, che porteranno nell’Isola l’unica tappa in Sicilia del nuovo tour estivo dal titolo “Atmosferico 2022”.

Il tour “Atmosferico 2022” vedrà i Subsonica nuovamente impegnati sul palco nei festival all’aperto in Italia, a 20 anni di distanza dall’uscita di “Amorematico”, il terzo album, pubblicato l’11 gennaio 2002. Non una celebrazione vera e propria, ma l’occasione per rimettere in gioco quella attitudine al groove che, a partire dal singolo “Nuvole rapide”, segnò l’evoluzione dei Subsonica, trasformando i loro live in una sconfinata pista da ballo.

Subsonica in concerto a Bagheria: La possibile scaletta

Ali scure

Istantanee

Colpo di pistola

Perfezione

Liberi tutti

Il cielo su Torino

Numero uno

Aspettando il Sole

Sonde

Io non sono razzista ma…

Aurora sogna

Depre

Lasciati

Albe meccaniche

Discolabirinto

Il centro della fiamma

Il mio DJ

Veleno

Il diluvio

Lazzaro

Punto critico

Strade

Tutti i miei sbagli