Tiziano Ferro in concerto: riprogrammate le date del 2023

LE NUOVE DATE DEL “TZN 2023”

Il tour che avrebbe dovuto segnare, nella ormai passata estate del 2020, il tanto atteso ritorno di Tiziano Ferro e della sua musica nei migliori stadi di Italia, è stato ora ufficialmente riprogrammato al 2023. Ecco quanto si legge nel comunicato stampa diramato dagli organizzatori di Live Nation e dallo stesso artista sui social. “Le date del nuovo tour (ora “TZN 2023”), originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, includono le stesse città previste nel calendario 2020/2021, con l’eccezione della data di Cagliari che, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021 invece, viene recuperato a Messina come da calendario originale 2020. I biglietti dell’edizione 2020/2021 saranno validi per l’edizione 2023, mentre quelli per le nuove date sono già da ora in vendita sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket”.

Di seguito il nuovo calendario di “TZN 2023”, con ben 14 date:

mercoledì 7 giugno 2023 – Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil

domenica 11 giugno 2023 – Torino, Stadio Olimpico

giovedì 15 giugno 2023 – Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020/15 giugno 2021)

sabato 17 giugno 2023 – Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020/18 giugno 2021)

domenica 18 giugno 2023 – Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020/19 giugno 2021)

mercoledì 21 giugno 2023 – Firenze, Stadio Franchi

sabato 24 giugno 2023 – Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020/9 luglio 2021)

domenica 25 giugno 2023 – Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020/10 luglio 2021)

mercoledì 28 giugno 2023 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

sabato 1 luglio 2023 – Bari, Stadio San Nicola

martedì 4 luglio 2023 – Messina, Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020/3 luglio 2021)

sabato 8 luglio 2023 – Ancona, Stadio Del Conero

martedì 11 luglio 2023 – Modena, Stadio Braglia

venerdì 14 luglio 2023 – Padova, Stadio Euganeo

La data in programma a Cagliari (Fiera), in proramma l’11 luglio 2020 e successivamente posticipata al 18 luglio 2021, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata.

Le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere presentate entro e non oltre il 20 gennaio 2022.

Per tutte le informazioni sulle procedure da seguire per richiedere i rimborsi visita la pagina https://www.rimborso.info

L’appuntamento di Catania del 2021 invece, viene recuperato a Messina come da calendario originale 2020.