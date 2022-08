il 26 agosto a Taormina, mentre il 27 agosto ad Agrigento

Tommaso Paradiso in concerto in Sicilia il 26 agosto a Taormina, passando da Agrigento con il “Tommy Summer Tour 2022”. L’ex leader dei “TheGiornalisti” si esibirà al Teatro Valle dei Templi il prossimo 27 agosto. I biglietti sono disponibili su Vivo Concerti e TicketOne a partire dal 15 aprile.

Così Tommaso Paradiso :

“Ho questa sensazione ormai da giorni, me la sento addosso, sulla pelle. Sta arrivando il caldo, sta entrando la brezza marina lungo tutto il dorso della nostra Penisola. Percepisco un sapore di rinascita, il calore del sole che smaterializza l’asfalto. Vedo gli ombrelloni che si aprono la mattina e si chiudono al tramonto, i baci sulla spiaggia e le tresche in discoteca. Amori che nascono e poi svaniscono, comincio a subodorare leggerezza, voglia di smarcarsi da tempi bui. L’estate di una vita che ci vogliamo riprendere, abbracciati, liberi, insieme sotto questo grande cielo italiano. Solo singoli, tutti i singoli, le hit, a squarciagola mentre ci guardano e ci proteggono le stelle. Buona estate e buona vita a tutti! Stiamo arrivando per portare ovunque il nostro Festival.”

Tommaso Paradiso la probabile Scaletta

Maradona y Pelè

Fine dell’estate

Fatto di Te

New York

Love

Sold out

Zero Stare sereno

Magari no

Lupin

Tra la strada e le stelle

La luna e la gatta

La stagione del Cancro

Da sola in The night

Piove in discoteca

Questa nostra stupida canzone

Riccione

Tutte le notti

Ricordami

Felicità Puttana

Non avere paura

Completamente

Tommy Summer Tour 2022, DATE E CITTÀ

Siamo alle ultime date in programma per Tommaso Paradiso, nell’estate 2022 con il suo “Tommy Summer Tour”. Dopo la tappa di questa sera a Roccella Jonica, si passa il 23 agosto a Marina di Ginosa, poi il 26 agosto a Taormina, passando per il 27 agosto ad Agrigento e, infine, il 30 agosto a San Benedetto del Tronto (AP). Qui sotto potete leggere tutte le date e le città.