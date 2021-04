sonorità pop, con delle influenze elettroniche

Gavrill e Meredith Sanders ritornano a collaborare in un nuovo singolo

“Want To Stay” il nuovo singolo di Gavrill e Meredith Sanders

Dopo il successo ottenuto con “New Beginnings”, ritorna Gavrill a produrre musica e riconferma la songwriter americana Meredith Sanders.

Gavrill e Meredith Sanders, sono pronti per farvi ascoltare il loro nuovo singolo “Want to Stay” per l’etichetta Reload Music, distribuito da Sony Music Italia.

“Want To Stay” parla di sentimenti. Sfumature di emozioni contrastanti emergono nel testo di questo brano, sottolineando la forza di un legame che persiste e rimane invulnerabile nel tempo.

Venerdì 30 aprile esce in digitale e in radio “Want To Stay”

Gavrill

è un produttore musicale italiano, il suo sound ha sonorità pop, con delle influenze elettroniche. Nel 2015 firma un contratto discografico con Universal Music, per un remix ufficiale di Lorenzo Jovanotti, “Sabato” contenuto nell’album “SabatoMania”. Da diversi anni, è regista e programmatore musicale presso una nota radio siciliana, Radio Time. Nel dicembre del 2016 conferisce il diploma di laurea in “Musica Elettronica”, presso il Conservatorio di musica V.Bellini di Palermo. Il produttore italiano Gavrill, successivamente, ha incontrato la cantautrice texana Meredith Sanders e il destino ha voluto che la loro strada li portasse a Vincenzo Callea (Ti.Pi.Cal), nel 2018 è nata così “New Beginnings”, traccia pop dance delicata, dalle forti contaminazioni deep house.

Meredith Sanders