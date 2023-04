Eccellenza, due storici club tornano in quarta serie

Vittoria e festa. Agrigento e Barcellona Pozzo di Gotto festeggiano la promozione in serie D di Akragas e Nuova Igea Virtus. All’Esseneto I Giganti superano 2-0 il San Lorenzo Resuttana nell’ultima giornata del girone A del campionato di Eccellenza; successo di misura per i barcellonesi che si impongono 1-0 sul Modica nella giornata conclusiva del girone B.

La festa dell’Akragas

Barrera e Garufo firmano il successo degli agrigentini davanti al pubblico amico dell’Esseneto. Il club torna in quarta serie dopo 8 anni. L’ultima volta dei biancazzurri in serie D è stata nel 2014-2015 quando vinsero il campionato ed andarono in serie C. Poi tre stagioni di fila tra i professionisti e nel 2018 ripartì dalla Promozione.

Alla fine è stato confermato un dominio in questa stagione. L’Akragas ha chiuso la stagione con 72 punti in 30 partite frutto di 22 vittorie 6 pareggi e sole 2 sconfitte. La squadra allenata da Nicolò Terranova ha segnato 59 reti e ne ha subite appena 9 risultando la migliore difesa in assoluto dei tre gironi di Eccellenza siciliana.

La vittoria odierna ha chiuso un lungo duello con l’Enna che ha pareggiato 0-0 sul campo della Pro Favara e che ha chiuso a 3 punti di distacco dagli agrigentini. Decisivo – all’atto pratico – il successo per 1-0 nello scontro diretto di due settimane fa.

Un successo che permette ai Giganti di rifarsi della cocente sconfitta nella finale nazionale dei play off della scorsa stagione quando videro sfumare il sogno della promozione dopo il doppio confronto col Martina chiuso 3-2 in proprio favore all’Esseneto ma perso 4-0 in Puglia.

La Nuova Igea Virtus in serie D dopo 4 anni

Al D’Alcontres-Barone a tinte giallorosse, la Nuova Igea batte il Modica per 1-0 con il gol di Franchina e vola in Serie D dopo 4 anni. Un campionato ricco di emozioni, incerto fino all’ultima giornata che l’Igea ha vinto, frutto di 21 vittorie, 5 pareggi e soltanto 4 sconfitte, lasciando il Siracusa alle spalle a 4 punti, sconfitto dalla Leonzio per 3-2.

I barcellonesi non partivano con il favore dei pronostici, visto le corazzate Siracusa, Modica e Taormina ma si sono rivelati un grande gruppo che con il lavoro ha consentito alla squadra di stare in vetta per quasi tutto il campionato. Da sottolineare anche la conquista della Coppa Italia di Eccellenza, vera e propria ciliegina sulla torta che rende la stagione ancora più straordinaria e memorabile.

I risultati dell’ultima giornata del girone A

Akragas – Resuttana San Lorenzo 2-0

Casteldaccia – Mazara 2-0

Castellammare – Nuova Città di Gela 3-1

Nissa – Unitas Sciacca 5-3

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Lenfortese 1-0

Parmonval – Don Carlo Misilmeri 0-2

Pro Favara – Enna 0-0

Sc. Mazarese – Cus Palermo 5-3

La classifica

Akragas 72 punti; Enna 69; Pro Favara 62; Don Carlo Misilmeri 55; S.C. Mazarese 53; Unitas Sciacca 45; Mazara 43; Nissa 37; Castellammare 36; Casteldaccia 35; Resuttana San Lorenzo e Lenfortese 32; Oratorio San Ciro e Giorgio 31; Nuova Città di Gela 29; Cus Palermo 26; Parmonval 8.

I risultati dell’ultima giornata del girone B

Virtus Ispica – Milazzo 0-8

Città di Acicatena-Santa Croce 1-1

Città di Comiso – Rocca Acquadolcese 2-0

Città di Taormina – Sport Club Palazzolo 4-0

Leonzio – Siracusa 3-2

Mazzarrone – Jonica 3-2

Nuova Igea Virtus – Modica 1-0

Real Siracusa Belvedere – Nebros 4-1

La classifica

Nuova Igea Virtus 68 punti; Siracusa 64; Città di Taormina 62; Leonzio 54; Modica 51; Mazzarrone 44; Città di Comiso 42; Nebros 41; Jonica e Real Siracusa Belvedere 40; Milazzo 38; Rocca Acquadolcese 35; Santa Croce 32; Sporting Club Palazzolo 25; Città di Acicatena 18; Virtus Ispica 12 (-1).