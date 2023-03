Pallamano maschile serie A Gold, sfida della verità per i siracusani

Da una sfida salvezza all’altra. Rush finale senza pause per la Teamnetwork Albatro. La formazione siracusana torna in campo dopo la vittoria sul Fondi e punta al bis per agguantare la zona salvezza. Il sette bluarancio è atteso a Rubiera. Sabato 25 marzo alle 18, infatti, la formazione siciliana fa visita alla formazione emiliana per la 11ma giornata di ritorno della serie A Gold di pallamano maschile.

Il match, affidato agli arbitri Stefano Riello e Niccolò Panetta, sarà trasmesso a partire dalle 18 sulla piattaforma di Elevensports.

I siracusani partono nel pomeriggio per raggiungere l’Emilia Romagna. Contro Rubiera – come ha ribadito il tecnico argentino Pucho Jung – bisogna vincere altrimenti il successo di mercoledì scorso potrebbe essere stato inutile. Il Fondi, avversario diretto in questa corsa per la salvezza diretta senza passare dai play out, riceve il Pressano, formazione già tranquilla che non dovrebbe chiedere troppo a questo finale di stagione ma che è pur sempre una squadra solida. Potrebbe, quindi, esserci il sorpasso dei siciliani in caso di vittoria sul Rubiera e contemporanea sconfitta dei laziali col Pressano.

La squadra di Galluccio, nonostante la restituzione dei 5 punti inizialmente tolti dopo l’abbandono del campo a Siracusa nella partita di andata, arriva allo scontro diretto con i siracusani dopo due secche sconfitte subite contro Campus Italia e Carpi, entrambe penultime in classifica.

Jung “A Rubiera per vincere”

“Poco conta – taglia Jung – A Rubiera si va per vincere e metteremo in campo il cuore necessario per raggiungere il nostro obiettivo”.

Penalizzato il Conversano, cambia ancora la classifica

Cambia ancora la classifica della serie A Gold. A seguito della decisione assunta dal Tribunale Federale con la sentenza pubblicata oggi (24 marzo) Conversano viene sanzionata con una penalizzazione di sette punti nella classifica del campionato di Serie A Gold in corso di svolgimento.

La decisione è giunta a seguito del mancato rispetto, da parte della società pugliese, delle disposizioni stabilite nel vademecum relativo alla stagione 2022-2023 e in particolare riguardanti la possibilità di iscrivere a referto un massimo di quattro giocatori tra quelli appartenenti alle categorie di atleti: non in possesso dei requisiti per essere convocati nelle squadre nazionali, comunitari ed extracomunitari.

Serie A Gold, il programma della 11ma giornata di ritorno

Sidea Group Fasano – Brixen alle 17

Alperia Merano – Cassano Magnago alle 18

Banca Popolare Fondi – Pressano alle 18

Secchia Rubiera – Teamnetwork Albatro alle 18

Raimond Sassari – Bolzano alle 18.30

Romagna – Carpi alle 19

Conversano – Campus Italia alle 19

La classifica aggiornata della Serie A Gold maschile

Brixen 42 punti, Alperia Merano 36, Sidea Group Fasano 35, Raimond Sassari 33, Conversano 30, Bolzano e Pressano 25, Cassano Magnago 23, Banca Popolare Fondi 16, Teamnetwork Albatro 15*, Secchia Rubiera 11*, Carpi 9, Campus Italia 9, Romagna 4

Con l’asterisco una partita in meno

Serie A2, Cus ospite della capolista, Enna sfida Aretusa

Si gioca la quinta giornata della fase ad orologio del girone C di serie A2. Tutte e tre le partite sono in programma sabato 25 marzo.

Impresa proibitiva per il Cus Palermo che sabato 25 marzo alle 20.30 rende visita alla capolista Genea Lanzara. Pronostico per i campani ampiamente capolista con 28 punti, sei in più dell’Enna, 8 in più degli universitari che hanno disputato anche una partita in più. Terza posizione in bilico per la formazione allenata da Ignazio Aragona e Gianni Tornambè che naviga a quota 22 punti. A sole due distanze il Giovinetto che riceve alle 17.30 la Pallamano Ragusa, fanalino di coda ancora a caccia dei primi punti stagionali.

Altro derby siciliano in programma quello tra Orlando Haenna ed Aretusa che si gioca alle 18.30. I padroni di casa, secondi a quota 22 con un’altra vittoria – che sulla carta pare ampiamente alla portata – blinderebbero la piazza d’onore che offre la promozione diretta in serie A Silver ed un posto ai play off per la A Gold.

Riposa il Mascalucia che rimarrà a quota 9.