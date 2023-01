Serie D, rossazzurri non vincono lontano dal Massimino da fine ottobre

Torna in campo il Catania per la seconda giornata di ritorno del girone I del campionato di serie D. Domani, domenica 15 gennaio alle 14.30 i rossazzurri primi in classifica saranno in Calabria, ospiti del pericolante San Luca.

Gli etnei cercano altri tre punti per continuare il loro viaggio solitario verso la serie C. Tuttavia, la squadra allenata da Giovanni Ferraro cerca il successo in trasferta che manca da quattro turni e più precisamente dal 23 ottobre scorso quando vinse 4-0 a Paternò. Nelle partite fuori casa successive sono poi arrivati tre pareggi consecutivi con Cittanova, Lamezia Terme, Sancataldese e la prima (e finora unica) sconfitta a Santa Maria Cilento.

Il Catania vuole anche dare un ulteriore segnale al campionato cercando la terza affermazione di fila dopo quelli casalinghi col Trapani ed il Ragusa. Prima della classe con 45 punti e 12 lunghezze di vantaggio rispetto al Locri ed al Lamezia Terme impegnate rispettivamente a Trapani ed in casa nel derby calabrese col Castrovillari.

I padroni di casa del San Luca proveranno a fermare i rossazzurri. La squadra calabrese ha finora totalizzato 17 punti ed occupa la terzultima posizione ma deve recuperare una partita.

All’andata il match, giocato lo scorso 28 settembre, si concluse 2-1 per gli etnei davanti a quasi 15mila spettatori. Era l’esordio casalingo al Massimino del Catania.

Ferrero “Affrontiamo una squadra che cerca punti salvezza”

Alla vigilia del match con il San Luca, il tecnico Giovanni Ferraro ha risposto in sala stampa alle domande dei giornalisti.

“Mi auguro di continuare sulla strada delle ultime due prestazioni, la condizione mentale e fisica ci assiste e sono onorato di lavorare con uno staff come il nostro. Affronteremo una squadra agguerrita che gioca in casa e cerca punti per salvarsi ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Ed offrire massima grinta, massima determinazione e le migliori giocate, avremo al nostro fianco tanti tifosi del Catania. I ragazzi hanno grandi motivazioni e hanno capito l’importanza di quanto si giocano nel presente e nel futuro”.

L’allenatore rossazzurro prosegue: “È fondamentale confermarsi, dobbiamo ulteriormente dimostrare il valore del Catania e quanto ci teniamo a noi stessi, alla società e al pubblico. Per quanto riguarda la possibilità che qualche giocatore possa rientrare in gruppo, sarà compito dello staff medico farà le valutazioni definitive sulle condizioni di alcuni calciatori. Avremo le risposte nel corso della rifinitura”.

Verso San Luca – Catania, i convocati

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventuno calciatori per la sfida al San Luca.

Ecco l’elenco: 1 Bethers, 2 Boccia, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 14 Bani, 15 Privitera, 16 Al. Russotto, 17 De Luca, 18 Rizzo, 21 Pedicone, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 99 Sarao.