Città di Melilli e Regalbuto al via della A2 d’élite, ecco il calendario

Edoardo Ullo di

14/08/2023

Città di Melilli e Regalbuto rappresenteranno la Sicilia nel campionato di calcio a 5 di serie A2 d’élite. La seconda serie nazionale scatterà il 30 settembre. E pochi giorni fa è stato diramato il calendario.

Subito incrocio Sicilia-Lazio con il Città di Melilli che ospita la Lazio C5 mentre la Sicurlube Futsal Regalbuto in casa della Roma Calcio a 5. Il derby tutto siciliano è in programma alla nona giornata il 25 novembre all’andata ed il 9 marzo al ritorno.

Promozioni, play off, play out e retrocessioni

La serie A2 d’élite si chiuderà l’11 maggio dopo 24 giornate.

Le prime classificate dei due gironi andranno direttamente in serie A. La terza promossa verrà determinata dai play off che coinvolgeranno 8 club che si sono classificati dal secondo al quinto posto nei dure raggruppamenti.

Così i quarti di finale che si disputeranno il 4 e l’11 maggio

Seconda girone A – Quinta girone A

Terza girone A – Quarta girone A

Seconda girone B – Quinta girone B

Terza girone B – Quarta girone B

Le semifinali si giocheranno il 18 ed il 25 maggio.

La finale, invece, in programma l’1 giugno, verrà disputata in gara unica in campo neutro.

Quattro le retrocessioni: due dirette, ovvero le ultime dei gironi A e B.

El altre due vedranno impegnate la penultima e terzultima dei due gironi. Le perdenti retrocederanno in A2. Tali spareggi si disputeranno l’11 ed il 18 maggio.

Il cammino di Melilli e Regalbuto

1a giornata (andata 30 settembre, ritorno 6 gennaio)

Città di Melilli – Lazio C5

Roma Calcio a 5 – Sicurlube Futsal Regalbuto

2a giornata (14 ottobre, 13 gennaio)

Sicurlube Futsal Regalbuto – Bulldog Capurso

Riposa Città di Melilli

3a giornata (21 ottobre, 20 gennaio)

Calcio a 5 Manfredionia – Città di Melilli

Riposa Sicurlube Futsal Regalbuto

4a giornata (28 ottobre, 27 gennaio)

Città di Melilli – Futsal Cesena

Itria Football Club – Sicurlube Futsal Regalbuto

5a giornata (1 novembre, 10 febbraio)

Polisportiva Futura – Città di Melilli

Sicurlbue Futsal Regalbuto – Cus Molise

6a giornata (4 novembre, 17 febbraio)

Benevento 5 – Sicurlube Futsal Regalbuto

Città di Melilli – Canosa A5

7a giornata (11 novembre, 24 febbraio)

Roma Calcio a 5 – Città di Melilli

Sicurlube Futsal Regalbuto – Calcio a 5 Giovinazzo

8a giornata (18 novembre, 2 marzo)

Città di Melilli – Bulldgog Capruso

Lazio C5 – Sicurlube Futsal Regalbuto

9a giornata (25 novembre, 9 marzo)

Sicurlube Futsal Regalbuto – Città di Melilli

10a giornata (2 dicembre, 16 marzo)

Calcio a 5 Manfredonia – Sicurlube Futsal Regalbuto

Città di Melilli – Itria Football Club

11a giornata (9 dicembre, 6 aprile)

Cus Molise – Città di Melilli

Sicurlube Futsal Regalbuto – Futsal Cesena

12a giornata (23 dicembre, 20 aprile)

Città di Melilli – Benevento 5

Polisportiva Futura – Sicurlube Futsal Regalbuto

13a giornata (30 dicembre, 27 aprile)

Calcio a 5 Giovinazzo – Città di Melilli

Sicurlube Futsal Regalbuto – Canosa A5.