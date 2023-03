Pallamano maschile, serie A2

Massima serie di pallamano maschile ancora in pausa per gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni agli Europei di Germania 2024, riflettori sulla A2 maschile che sabato 11 marzo celebra la terza giornata di andata della fase ad orologio del girone C.

Le prime tre in classifica impegnate in trasferta. Il Genea Lanzara capolista incontrastata fa visita all’Aretusa, penultima in classifica. Favori del pronostico per i campani largamente al comando.

Cus Palermo ospite della cenerentola Ragusa

Vincere e sperare. Il Cus Palermo ci prova. La squadra allenata da Ninni Aragona e Gianni Tornambé saranno ospiti del Ragusa ultima in classifica.

Si tratta di una partita che, sulla carta, non dovrebbe rappresentare un problema per i rosanero. Vero avversario dei palermitani il vero avversario è il rischio di un calo di attenzione e di concentrazione contro una squadra, molto ridimensionata rispetto a quella di inizio stagione, giovanissima e mai doma, alla ricerca dei primi punti in classifica dinanzi al pubblico di casa.

Quando mancano solo 4 partite al termine della stagione il Palermo Pallamano, che viene dalla sconfitta subita in casa dell’Orlando Enna, deve difendere il terzo posto e può ancora sperare di rientrare in gioco per la seconda piazza nel caso di un passo falso proprio degli ennesi impegnati a Mascalucia per domenica 12 marzo. Per la vicecapolista, che ha vinto lo scontro diretto col Cus Palermo nel turno precedente, compito comunque alla portata. In palio la seconda piazza che dà la promozione in serie A Silver e l’accesso ai play off per la massima serie, la serie A Gold.

Serie A2, il programma del weekend

Aretusa – Genea Lanzara

Pallamano Ragusa – Cus Palermo

Mascalucia – Orlando Haeanna

Riposta: Il Giovinetto

Classifica

Questa la classifica aggiornata alla vigilia della terza giornata della fase ad orologio del girone C della serie A2. Genea Lanzara 24 punti; Orlando Haenna 20; Cus Palermo 18; Il Giovinetto 16; Mascalucia e Aretusa 9; Pallamano Ragusa 0.