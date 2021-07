Euro 2020 e Brexit, Ursula von der Leyen farà il tifo per l’Italia

Tennis, Berrettini vola in finale a Wimbledon ed entra nella storia

Il 25enne romano, numero 9 delle classifiche mondiali prima del torneo ma già proiettato in settima piazza grazie agli ultimi successi, supera in semifinale il polacco Hubert Hurkacz in 4 set (6-3; 6-0; 6-7 e 6-4) e vola in finale a Wimbledon....