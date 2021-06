Ottima prova degli Azzurri all'esordio a Euro 2020

Buona, anzi splendida la prima. L’Italia di Roberto Mancini ha esordito negli Europei con una vittoria schiacciante sulla Turchia, allo stadio Olimpico di Roma, sotto gli occhi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Risultato finale: 3-0. Tutti i goal nel secondo tempo: al 53° l’autorete di Merih Demiral (difensore della Juventus); al 66° il raddoppio di Ciro Immobile; al 79° la terza segnatura di Lorenzo Insigne.

Gli Azzurri hanno subito dimostrato di potersela giocare con chiunque. È vero. È pericoloso esaltarsi dopo la prima partita ma tutti i protagonisti hanno palesato un gioco frizzante, ragionato e veloce. Inoltre, gli Azzurri hanno evidenziato di essere un gruppo che si conosce come se fosse un club e che non vuole risparmiarsi. Lo dimostra il prodigioso recupero difensivo di Leonardo Bonucci al 91°, mantenendo così inviolata la porta di Gianluigi Donnarumma.

Difficile trovare un migliore in campio rispetto agli altri. Da menzionare, comunque, le grandi prove di Leonardo Spirazzola e Domenico Berardi. Così come l’impatto nella partita di Giovanni Di Lorenzo, subentrato ad Alessandro Florenzi.

Bonucci, ai microfoni di Sky, ha affermato: «Quando cominci l’avventura, un po’ di emozione deve esserci. Me la immaginavo così. Adesso è la prima di un lungo percorso. Entusiasmo sì ma piedi per terra. Le partite sono ravvicinate, le squadre ci conosceranno sempre di più e noi dobbiamo essere consapevoli che, con quello messo in campo stasera, ce la giochiamo».

Roberto Mancini, sempre ai microfoni di Sky: «Speravo iniziasse così perché è importante iniziare bene l’Europeo. Ci fa piacere avere divertito i 15mila spettatori dell’Olimpico. Spero che tutti gli italiani abbiano passato una bella serata. È stata un’ottima gara. Noi siamo consapevoli di avere un’ottima squadra. Allo stesso tempo possiamo migliorare molto ma abbiamo rispetto gli avversari che incontriamo. La Turchia sembra una squadretta ma è ricca di talento».

Prossimo match dell’Italia mercoledì prossimo, 16 giugno, con la Svizzera (che domani affronterà il Galles).