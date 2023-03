Pallamano femminile serie A1, la sfida si gioca sabato 18 marzo

Torna in campo il campionato di serie A1 di pallamano femminile dopo la sosta per la Nazionale. Ed è subito big match per l’Handball Erice che sabato 18 marzo alle 15 rende visita alle campionesse d’Italia del Brixen. La partita sarà trasmessa in diretta su Elevensports.it

La sfida di Bressanone, valida per la 18ma giornata (la settima di ritorno), mette in palio due punti che valgono la terza posizione.

In classifica, infatti, il Brixen precede le Arpie di una lunghezza: 25 punti per le altoatesine, 24 per le siciliane. Ci sarebbe un nuovo controsorpasso visto che le campionesse d’Italia, sfruttando il passaggio a vuoto delle neroverdi con il Cassano Magnago, superarono le siciliane nel turno prima della pausa. I due punti oltre che il terzo posto permetterebbero di rafforzare ulteriormente la posizione nella griglia play off scudetto. Il Padova Cellini, quinto a quota 21, riceve la capolista Jomi Salerno. Andare al terzo posto ed allungare a 5 lunghezze il proprio vantaggio sulle venete con 4 partite da giocare sarebbe una ipoteca sulla qualificazione agli spareggi per il tricolore.

Due precedenti stagionali tra Handball Erice e Brixen

Sono già due i precedenti stagionali tra Handball Erice e Brixen: entrambi vinti dalle neroverdi. Il primo risale al 12 novembre 2022 quando il sette isolano superò 31-22 le avversarie. L’altro, più recente, è quello della finale di Coppa Italia per 32-29 lo scorso 5 febbraio.

A questo punto le siciliane sperano di concretizzare l’adagio “Non c’è due senza tre”.

Conte “Col Bressanone grande partita, ma sarà difficile”

Il tecnico dell’Handball Erice, Margarida Conte, parla della sfida di sabato. “Brixen è una grande squadra – esordisce il coach – ed il match sarà difficile anche se equilibrato. Contro la squadra di Bressanone abbiamo vinto la Coppa Italia ma ora è un altro capitolo e scendere in campo a casa loro sarà tutt’altra cosa. Stiamo lavorando per migliorare tanti aspetti del nostro gioco e continuiamo a rimanere concentrati sul nostro obiettivo. Siamo sicuri che sarà un gran bell’incontro”.

Serie A1, il programma della 7ma giornata di ritorno

Sabato 18 marzo

Brixen Sudtirol – Handball Erice alle 15

Mezzocorona – Securfox Ferrara alle 18

Cassa Rurale Pontinia – Alì Best Espresso Mestrino alle 18

Cellini Padova – Jomi Salerno alle 20

Tushe Prato – Casalgrande Padana alle 21

Domenica 19 marzo

Starmed Tms Teramo – Cassano Magnago alle 16

La classifica, Handball Erice quarto

Questa la graduatoria aggiornata. Jomi Salerno 31 punti; Cassa Rurale Pontinia 28, Brixen Sudtirol 25; Ac Life Style Erice 24; Cellini Padova 21; Cassano Magnago 18; Securfox Ferrara 16; Casalgrande Padana 14; Tushe Prato 12; Alì Best Espresso Mestrino 6; Mezzocorona 5; Starmed Tms Teramo 4.