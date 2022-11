Le pagelle dei rosanero

Il Palermo torna alla vittoria anche allo stadio Renzo Barbera, stendendo il Parma con il punteggio di 1-0. Sotto il diluvio abbattutosi sul capoluogo siciliano nelle ultime ore, gli uomini di Eugenio Corini trovano tre punti fondamentali grazie alla rete di Ivan Marconi al 58′. I rosanero si confermano cinici in campo, capaci di limitare gli emiliani che, seppur decimati dagli infortuni, sono apparsi superiori a tratti da un punto di vista del gioco. Nel calcio però contano i gol e quelli sorridono ai padroni di casa che, classifica alla mano, scacciano i fantasmi della zona play-out e salgono a quota 15 in classifica, in attesa dell’ultima partita prima della pausa contro il Cosenza.

Le pagelle di Palermo-Parma

Pigliacelli 6,5: Il portiere rosanero si conferma in un ottimo stato di forma. Bravo a supportare i compagni in fase d’impostazione, neutralizza la pericolosa conclusione di Sohm a fine primo tempo.

Devetak 5,5: Non proprio esaltante la sua prestazione, soprattutto nel primo tempo, quando soffre le incursioni sulla destra di Sohm e compagni. Con il calare della pressione del Parma, ritrova le sue certezze.

Marconi 7: Prestazione monumentale. Il suo colpo di testa si staglia nella pioggia del Barbera e regala tre punti pesantissimi alla squadra. Perfetto a livello difensivo, non concede nulla a Tutino fin quando resta in campo.

Nedelcearu 6: Primo tempo così così, meglio nella ripresa. Aiuta il reparto arretrato con alcuni interventi chiave.

Mateju 5.5: Soffre le avanzate di Oosterwolde. I pericoli, nel finale, arrivano tutti dal suo lato.

Broh 6,5: Una macchina in mezzo al campo. Il mediano ha trovato in Gomes una degna spalla per macinare chilometri e recuperare palloni importanti.

Segre 5: Un po’ avulso dalla manovra. Fa un lavoro oscuro, cercando di limitare Vasquez ed Estevez, non sempre riuscendoci. Mancano i suoi inserimenti in avanti.

Gomes 6,5 Le sue prestazioni sono un continuo crescendo. Alla quantità e alla corsa, pian piano inizia ad aggiungere anche la qualità.

Valente 6,5: Offre l’assist che vale il gol a Marconi. La sua imprevidibilità ha ridato linfa al Palermo non solo in questa partita, ma anche nelle precedenti. Fondamentale.

Di Mariano 5: Il terreno bagnato non lo aiuta ma, a parte qualche azione isolata, non è mai coinvolto nella manovra.

Brunori 5,5: Stesso discorso di Di Mariano. L’attaccante ci mette maggiore impegno ma è apparso evidente che già a partire dal 60′ non ne aveva più. Stanco.

Vido (dal 71′) s.v.

Bettella (dal 71′) s.v.

Soleri (dal 87′) s.v.

Corini 6,5: Sufficenza abbondante per il genio che sembra aver ritrovato le chiavi giuste per vincere all’interno della sua lampada. Il nuovo assetto tattico inizia a produrre i suoi frutti. Magari non è appariscente, ma la sua squadra inizia a proporre un gioco funzionale. Prima della pausa, il Palermo affronterà il Cosenza nella sua ora più buia. Sarebbe fondamentale continuare quanto di nuovo mostrato fino ad ora.