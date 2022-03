Da lunedì alle 12 riparte la vendita degli ultimi tagliandi

Manca sempre meno alla sfida decisiva tra Italia e Macedonia del Nord dei play off di qualificazione ai Mondiali 2022 in Quatar. Per il match in programma giovedì 24 marzo (alle 20.45) allo stadio Renzo Barbera di Palermo sono a disposizione altri 5mila biglietti.

La vendita di questi tagliandi inizierà lunedì 21 marzo alle 12. I nuovi posti disponibili si sono creati grazie alla deroga firmata pochi giorni fa dal sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali che permetterà all’impianto di viale del Fante di poter usufruire della capienza al 100%. Gli altri impianti in Italia saranno a capienza piena dall’1 aprile, al termine dell’emergenza Covid.

Dove sarà possibile acquistare i biglietti per Italia-Macedonia del Nord

Sarà possibile acquistare i tagliandi nei punti vendita Vivaticket, ma anche sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it.

Dopo che erano andati esauriti in poche ore i 26.000 biglietti messi in vendita con la capienza al 75% dell’impianto, i tifosi degli azzurri potranno acquistare altri 5.000 tagliandi a prezzi popolari (si va dai 10 euro per le curve ai 60 per la tribuna centrale) e sfruttando le diverse agevolazioni riservate alle famiglie, alle donne, ai giovani e agli Over 65.

Italia-Macedonia del Nord, quasi scontato il tutto esaurito

Quasi scontato il tutto esaurito, con la città di Palermo che si prepara ad accogliere con il consueto entusiasmo la Nazionale in un match fondamentale per proseguire il cammino verso il Mondiale.

L’Italia scenderà in campo per sedicesima volta nel capoluogo siciliano (bilancio di 13 successi, un pareggio e una sconfitta, con la Croazia 1-2 con doppietta di Suker il 16 novembre del 1994 per le qualificazioni ad Euro ‘96), con l’obiettivo di battere la selezione macedone e accedere alla sfida decisiva che, martedì 29 marzo, la opporrebbe alla vincente di Portogallo-Turchia. In palio, è il caso di dirlo, un biglietto per il Qatar.

Biglietti e prezzi

Ecco i prezzi dei biglietti settore, per settore, così come disposto dalla Figc.