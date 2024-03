Serie B, i siciliani tornano a muovere la classifica

Blitz a Lecco e tre punti preziosi per il Palermo che si impone in trasferta per 1-0 e torna a muovere la classifica. Inout Nedelcearu decide la sfida della 29ma giornata del campionato di serie B e scavalca il Catanzaro al quinto posto dopo il ko dei calabresi con la Reggiana. La squadra di Eugenio Corini adesso sale a quota 49 punti a -7 dalla Cremonese che è seconda e che ieri ha vinto il big match con il Como che precede i rosa di tre punti.

Ancora più importante la sfida di venerdì prossimo al Barbera quando arriverà il Venezia, terza forza del campionato, vittoriosa oggi sul Bari.

Contro l’ultima in classifica il Palermo è stato pratico, Pigliacelli ha effettuato un paio di interventi importanti in avvio di partita e soprattutto poco prima dell’intervallo. Poche occasioni in una partita avara di emozioni e condizionata probabilmente dalle condizioni del campo. I rosa hanno trovato il gol da tre punti su azione di calcio d’angolo al 36′ del primo tempo con Nedelcearu che ha sfruttato appieno un cross di Gomes. Poi veramente poco da registrare.

I rosa tornano a fare punti dopo due ko consecutivi con Ternana e Brescia e si rifà sotto anche se tutte le altre hanno vinto. Con il Venezia, venerdì prossimo, servirà ben altra prestazione ma oggi contavano i tre punti.

Le scelte di Corini

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini si gioca molto sul campo dell’ultima in classifica che come i rosanero ha l’imperativo di vincere per credere ancora nel proprio l’obiettivo. Tra i siciliani, che hanno l’imperativo di vincere per tornare a rincorrere il secondo posto, torna titolare al centro della difesa Ceccaroni dopo il disastro con la Ternana ed il rientro “forzato” a Brescia per l’espulsione di Marconi. Ceccaroni in coppia con Nedelcearu davanti a Pigliacelli che comanda una difesa a quattro completata ai lati da Diachitè e Lund. A centrocampo Ranocchia, Gomes e Segre mentre in avanti non cambia nulla: Brunori che dà la caccia al 13mo gol in campionato al centro supportato da Di Mariano e Di Francesco.

Prima azione del Lecco, Pigliacelli è attento

Il Lecco ci prova fin da subito. Al 2′ Parigini cerca la porta con una conclusione in diagonale la conclusione è deviata in angolo Pigliacelli. Dal conseguente calcio d’angolo nulla di pericoloso. I lombardi continuano il pressing offensivo ed è pericoloso ancora una volta. Al 5′ è Inglese a lavorare bene un pallone dal limite dell’area a girarsi ed a cercare la conclusione a giro che per poco non inquadra lo specchio della porta.

Segre impegna Melgrati

Il Palermo si fa vedere dalle parti di Melgrati al 9′ con una iniziativa di Segre che tira centralmente ed impegna in respinta l’estremo difensore di casa, poi Caporale spazza in angolo.

Ritmi blandi, poche emozioni

Match senza troppe emozioni a Lecco. Il Palermo non affonda ed anzi prova a sfruttare i possibili errori di impostazione da parte dei padroni di casa che cercano di spingere e conquistano alcuni calci d’angolo ma dopo 25′ di gioco, pericoli veri e propri non ce ne sono.

Il Palermo passa in vantaggio con Nedelcearu

Al 36′ si sblocca il match in favore del Palermo. Angolo di Di Mariano, cross di Gomes e colpo di testa vincente di Nedelcearu al secondo gol stagionale dopo quello alla Cremonese nel 3-2 dello scorso 26 dicembre.

Inglese impegna Pigliacelli

Il Lecco è scosso ma cerca il pareggio ed al 45′ calcio di punizione di Parigini è preda di Inglese che stacca di testa ed impegna severamente Pigliacelli che salva il risultato

Rigore per il Palermo annullato dal Var

La ripresa inizia senza cambi con gli stessi uomini in campo, Al 52′ episodio potenzialmente favorevole al Palermo. Retropassaggio di Caporale al portiere sulla destra ma si avventa sul pallone Brunori che anticipa di un soffio l’estremo difensore del Lecco che però travolge il numero 9 del Palermo. Rigore per i rosanero ma il Var richiama l’arbitro per la revisione da li il direttore di gara rivede la sua la decisione e si riparte da un calco di punizione per il Lecco.

Reazione Lecco

Scampato il pericolo il Lecco cerca di spingere per il pareggio. Novakovic di testa manda fuori al 55′

Ranocchia esce per Coulibaly

Al 59′ primo cambio della partita. Se lo gioca Corini che fa entrare Coulibaly per Ranocchia. Tatticamente non cambia molto anche se Coulibaly è un centrocampista più difensivo rispetto al numero 14.

Doppio cambio nel Lecco

Al 65′ doppio cambio per il Lecco. Aglietti dà spazio a Crociata e Salcedo in campo al posto di Ionita e Inglese.

Degli Innocenti sfiora il pari

Subito dopo Degli Innocenti si mette in proprio e dopo aver seminato un paio di avversari tira sull’esterno della rete facendo venire i brividi a Pigliacelli. Ma il punteggio rimane 1-0 per i rosanero.

Corini cambia gli esterni offensivi, risponde Aglietti

Al 69′ Corini cambia gli esterni offensivi. Escono Di Mariano e Di Francesco ed entrano Vasic e Traorè. Subito dopo Salcedo di testa manda a lato da buona posizione.

Aglietti a questo punto risponde con Lunetta per Parigini al 72′ e Listkowski per Degli Innocenti. Sette minuti dopo Beretta entra per Novakovic ed il tecnico del Lecco esaurisce i cambi.

Poche emozioni nel finale

Succede molto poco nel finale di partita. Salcedo ci prova dal limite al 92′ ma la palla è centrale e non crea pericoli per Pigliaceli che blocca e perde attimi preziosi. Il pressing del Lecco non porta a nulla. L’arbitro manda poi tutti negli spogliatoi dopo 4 minuti di recupero con i rosa che si impongono per 1-0.

Ultimi cambi per il Palermo

Brunori lascia il campo per Soleri e Segre esce per dare spazio ad Henderson all’81’

Lecco-Palermo, il tabellino

Lecco-Palermo 0-1

Lecco: Melgrati; Lemmers, Ieardi, Capradossi, Caporale; Innocenti (dal 72′ Listkowski), Galli, Ionita (dal 65′ Crociata), Novakovic (dal 79′ Beretta), Inglese (dal 65′ Salcedo, Parigini (dal 72′ Lunetta). Allenatore Alfredo Aglietti. A disposizione: Saracco, Bianconi, Lepore, Frigerio,, Guglielmotti, Buso, Salomaa.

Palermo: Pigliacelli; Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia (dal 59′ Coulibaly), Gomes, Segre (dall’81’ Henderson); Di Mariano (dal 69′ Vasic), Brunori (dall’81’ Soleri), Di Francesco (dal 69′ Traorè). Allenatore Eugenio Corini. A disposizione: Desplanches, Kanuric, Buttaro, Graves, Aurelio, Mancuso, Insigne.

Arbitro Ivan Pezzuto di Lecce. Guardialinee Trincheri di Milano e Belsanti di Bari. Quarto uomo Cerbasi (Arezzo). Var Mariani (Aprilia). Avar Miele (Nola).

Marcatori: al 36 Nedelcearu

Note. Ammoniti Galli. Recuperi 2′ e 4′

Foto: Pasquale Ponente