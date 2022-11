Calcio a 5, serie A, si gioca la settima giornata

Meta Catania a Nocera Inferiore per volare più in alto nella zona play off della classifica, Melilli in casa col Petrarca Padova per rompere il ghiaccio in uno scontro diretto. Questo il programma della settima giornata di andata per le due squadre siciliane impegnate nel massimo campionato nazionale di calcio a 5.

Meta Catania in trasferta, rientrano i convocati in Nazionale

Rifinitura per la Meta Catania Bricocity e ultimi dettagli in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Real San Giuseppe. Match particolare per coach Tarantino contro la sua ex squadra e gara assolutamente da non sbagliare per la formazione etnea dopo i tre punti consegnati dal giudice sportivo per la gara contro Pistoia.

Musumeci, Tornatore e Podda sono rientrati nella giornata di ieri dall’esperienza azzurra, che ha visto l’Italia trionfare contro la Svezia 6-1 nel match delle qualificazioni ai Mondiali, e saranno a disposizione dell’allenatore rossazzurro, stesso discorso per Vaporaki che recuperato sarà del match. Per la Meta Catania Bricocity sarà la prima sfida delle tre consecutive in campo esterno tra campionato. Real san Giuseppe e Came Dosson, e Coppa Divisione contro Regalbuto.

Dal canto loro, il Real San Giuseppe ha raccolto 6 punti e non vuole perdere per non farsi risucchiare in brutte acque.

Pulvirenti “Stiamo bene”

“Stiamo bene – afferma Giovanni Pulvirenti – e vogliamo continuare su questa strada. Sarà un periodo intenso con tre gare nel giro di dieci giorni, ma è troppo importante cercare la continuità per restare in alto in classifica e passare il turno in Coppa Divisione. L’atteggiamento sabato sarà fondamentale, partire bene e sul pezzo per dare subito un’impronta alla gara”

Meta Catania Bricocity è partita nel tardo pomeriggio per il ritiro napoletano e fischio d’inizio della gara contro Real San Giuseppe domani a partire dalle 18. Diretta del match su futsaltv.it.

Melilli, scontro diretto col Petrarca

Il Melilli si appresta ad ospitare il Petrarca Padova con l’imperativo di cambiare rotta al suo campionato. Per farlo la dirigenza neroverde si è affidata in settimana al tecnico Nino Rinaldi che proprio in questa squadra ritrova il suo “figlioccio”, Diogo, già allenato lo scorso anno a Polistena, ma ancora prima a Cefalù e pure ad Augusta. I siciliani hanno finora perso in tutte e sei le occasioni mentre il Petrarca ha totalizzato 4 punti.

“Mister Rinaldi, già dal suo arrivo, ci sta trasmettendo entusiasmo e mentalità vincente – sottolinea Diogo – tanti schemi nuovi ed un’attenzione estrema nell’analisi delle partite e nello studio delle squadre avversarie. Un cambio di rotta che deve assolutamente arrivare, più che altro da parte di noi giocatori. Conosco molto bene il mister con lui bisogna sempre cercare nuovi stimoli per fare passi in avanti e in questo, lui, è davvero unico”.

E conclude: “La sfida di sabato non ha bisogno di presentazioni. Avremo di fronte una grande squadra, una squadra forte. Noi, nonostante le assenze, gli infortuni e le squalifiche, possiamo e dobbiamo raggiungere i nostri primi punti in campionato, in modo tale anche da dare di nuovo fiducia entusiasmo ai tifosi, in primis, e poi a noi stessi”.

Rinauldi, “Sono qui per raccogliere una grande sfida, una ‘mission impossible’. Ma come ho detto al presidente Papale ed al direttore sportivo Lamia, sono proprio queste imprese che mi piacciono, quelle che mi regalano emozioni forti”.

La settima giornata, la capolista Napoli all’esame Dosson

Napoli Futsal-Came Dosson

Fortitudo Pomezia-360 Gg Monastir

Ciampino Aniene-Feldi Eboli

Città di Melilli-Petrarca

Real San Giuseppe-Meta Catania

Futsal Pescara-Olimpus Roma

L84-Sandro Abate

NuovaComauto Pistoia-Italservice Pesaro.

La classifica dopo sei giornate, Meta Catania al quarto posto

Questa la classifica del massimo campionato nazionale dopo sei turni: Futsal Napoli 18 punti; Olimpus Roma* 15; Futsal Pescara 13; Meta Catania 12; Came Dosson 11; Feldi Eboli* e L84 10; Sandro Abate e 360 Gg Monastir 9; Real San Giuseppe 6; Italservice Pesaro 5; Fortitudo Pomezia, Ciampino Aniene e Petrarca 4; NuovaComauto Pistoia 3, Città di Melilli 0.

Con l’asterisco, una partita in meno.