Il Palermo vince a Modena, Henderson e Mancuso accoppiata del gol | LE PAGELLE

Pietro Minardi di

07/10/2023

Terzo successo consecutivo per il Palermo che batte il Modena con il punteggio di 2-0 nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. Ottima prestazione degli uomini di Eugenio Corini, supportati oggi da oltre 3500 tifosi siciliani presenti allo stadio Braglia.

I rosanero partono meglio. Brunori al nono sfiora il gol, centrando una clamorosa traversa da buona posizione. L’attaccante è bravo però al minuto 22′ nell’episodio che di fatto indirizza la partita. Il numero 9 viene servito in profondità da Di Francesco. Davanti a lui solo la porta di Gagno, ma viene a steso da Oukhada. L’arbitro Aureliano non ha dubbi e lo espelle. Rosanero in superiorità numerica, ma che non riescono a trovare la via del gol nel primo tempo. Anzi, rischiano qualcosa nel finale con Palumbo e Zaro. Nella ripresa però cambia la solfa. Bastano due minuti ai rosanero per passare in vantaggio con Henderson, bravo a colpire di controbalzo e a trovare la via del gol. Il caldo incide sulla tenuta dei siciliani che però, nel finale, raddoppiano grazie all’asse Brunori-Mancuso. Il numero 7 è bravo a recuperare il pallone su un contrasto aereo e servire l’italo-brasiliano in mezzo. Brunori è poi bravo a servirlo in profondità, con Mancuso che è poi freddo a colpire di destro e a trovare il secondo palo. Corini può sorridere e andare con il cuore leggero alla pausa.

I voti di Modena-Palermo

Pigliacelli 6,5: Decisivo nel primo tempo sul colpo di testa di Manconi. Attento nella ripresa sulle conclusioni dei canarini.

Mateju 5,5 Oggi soffre, soprattutto nella ripresa. I pericoli ospiti arrivano tutti dal suo lato. Il fatto di non avere un compagno di ruolo che lo possa sostituire, visto l’infortunio di Buttaro, lo mette alla frusta.

Lucioni 7 Gioca da leader. Mai un errore difensivo. Con Ceccaroni forma una coppia titanica.

Ceccaroni 6,5: Forma una cerniera invalicabile con il compagno di reparto. Si propone anche in avanti per aiutare i compagni durante la superiorità numerica.

Lund 6 Equilibrio e sostanza. Il difensore danese è sempre più una certezza.

Gomes 5,5: Il discorso è sempre lo stesso. Quando deve difendere, fa il suo. In fase d’impostazione deve ancora migliorare.

Henderson 7: Oggi corona il sogno del gol. Bravo ad inizio ripresa a colpire di controbalzo e a piazzare la sfera sul secondo palo. Al di là della rete, gioca una partita solida in fase offensiva.

Coulibaly 5: Troppi errori in fase di costruzione. Nel secondo tempo, la sua leggerezza in fase d’uscita rischia di costare cara.



Di Francesco 6,5: Tecnicamente è di categoria superiore. Forse gli manca ancora la condizione perfetta, ma i suoi assist sono illuminanti.

Insigne 6: Qualche errore in più del suo compagno di squadra ex Lecce, ma è comunque sempre nel vivo del gioco.

Brunori 6: A volte si intestardisce troppo puntando l’intera difesa. Nel finale è però lucido a chiudere il triangolo che porta al raddoppio di Mancuso

Vasic (dal 62′) 5,5: Subentra nella ripresa, ma gioca in maniera troppo timida.

Segre (dal 62′) 6: Entra in un momento difficile del match. Il suo ingresso rinforza la diga di centrocampo.

Aurelio (dal 62′) 5,5: Si perde Ponsi appena entrato. Poi cerca di chiudere gli attacchi da destra, riuscendoci quasi sempre.

Mancuso (dal 69′): Secondo gol in campionato voluto e cercato. Bravo a conquistare la palla sul contrasto area. Lucido a serve Brunori e perfetto a calciare di destro sul secondo palo.

Stulac (dal 69′) s.v.

Corini 7: I risultati continuano a dargli ragione. Il percorso sembra avviato. I suoi giocano un buon primo tempo, aiutati dalla superiorità numerica. Rischiano qualcuno solo nel finale di frazione. Poi, nella ripresa, Henderson sblocca un incontro che altrimenti si sarebbe potuto mettere sui binari della tattica, costringendo gli ospiti ad aprirsi. Al netto di quache errore difensivo, i suoi sono lucidi e trovano il raddoppio in pieno recupero, facendo esplodere i 3500 supporters rosanero presenti al Braglia. Adesso c’è la pausa. Per lui adesso arriva la sfida di mantenere alta la concentrazione. La posta in gioco è alta.