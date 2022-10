A Jesolo vince l’oro tra i -70 kg

Percorso netto e titolo di campionessa del mondo Waco di kickboxing giovanile. La fighter palermitana Silvia Gristina ha vinto a Jesolo, in provincia di Venezia, la medaglia d’oro nella categoria -70kg contatto leggero battendo in finale la croata Martina But Erin col netto punteggio di 15-5. Una finale senza storia per la siciliana.

In precedenza la tesserata dell’Aikyo Palermo, si era imposta sulle avversarie sempre per ko arrivando alla finale per il titolo iridato da protagonista. L’Italia, padrone di casa, è iscritta con oltre 180 giovani atleti delle varie categorie.

Si tratta della consacrazione internazionale per la giovanissima siciliana classe 2006 che nel giugno scorso aveva vinto in Ungheria una tappa delle World Series proiettandosi al meglio in queste finali mondiali Waco.