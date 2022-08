Serie B, i rosanero con un gol per tempo si sbarazzano degli umbri

Buona la prima. Davanti al pubblico amico del Barbera il Palermo si impone 2-0 sul Perugia nell’esordio in serie B. Gli uomini di Corini rischiano poco, contengono gli umbri e sbloccano la partita a metà del primo tempo con Brunori su rigore concesso per fallo di Lisi su Elia. Rosanero micidiali nelle ripartenze. Su una di queste a fine primo tempo Elia trova anche il raddoppio ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo il richiamo dal Var.

i rosanero in 11 contro 10 per buona parte del match trovano il 2-0 con Elia che viene imbeccato da Brunori. Poi controllo senza troppi problemi. Primi tre punti per i rosa che continuano la loro imbattibilità interna. I rosa non perdono al Renzo Barbera dal 7 marzo 2021 (2-4 con la Juve Stabia nella stagione 2020-2021) e portano a 30 la striscia senza sconfitte.

Ed a questo si aggiunge una prova confortante della squadra che ha centrato tre punti importanti in ottica campionato. Certo, ha influito giocare per oltre 65 minuti in superiorità numerica ma il Palermo ha saputo anche sfruttare le occasioni. Corini gongola in attesa del calciomercato.

Le scelte di Corini

Corini sceglie, giocoforza, il 4-2-3-1 tanto caro a Baldini vista l’emergenza a centrocampo. Poche le novità rispetto alla partita di Coppa Italia col Torino, mancano Francesco De Rose, passato nel frattempo al Cesena. Valente parte da titolare preferito a Soleri. Per il resto nove undicesimi confermati rispetto a sabato scorso con i granata. Floriano, nuovo capitano rosanero, dietro Brunori.

Primi minuti di studio

Non accade molto nei primi minuti di gioco. Squadre ordinate, corte e senza sbavature. Unico sussulto al 4′ minuto quando il perugino Iannoni è stato ammonito per un brutto fallo su Sala.

Il Palermo si affaccia con qualche cross che però non trova gli attaccanti perché preda del portiere Gori.

Contropiede blitz, Perugia in 10 e rigore trasformato da Brunori

La svolta della partita arriva al 23′ del primo tempo. Su azione di calcio d’angolo del Perugia, il Palermo recupera palla e lancia un contropiede micidiale portato avanti da Floriano che sfrutta un varco enorme lasciato dagli umbri. Il capitano mette al centro il pallaone per Elia che viene contrastato irregolarmente da Lisi che viene espulso per fallo da ultimo uomo.

Dagli 11 metri va Brunori che non sbaglia e spiazza Gori per l’1-0. Per l’attaccante rosanero è il quarto centro stagionale dopo la tripletta nel turno preliminiare di Coppa Italia con la Reggiana di fine luglio.

Elia segna ma il Var annulla per fuorigioco

Al quarto minuto di recupero il Palermo torna alla rete sfruttando ancora il contropiede. Salvatore Elia, figlio d’arte appoggia in rete in diagonale dopo aver ricevuto palla da Brunori che però ha temporeggiato troppo per l’assist dando il tempo alla difesa umbra di operare il fuorigioco. La rete, infatti, è vana perché su segnalazione del Var (Forneau), Ayroldi annulla per offside.

Secondo tempo, fiammata di Elia in avvio

Nella ripresa entra Soleri al posto di Floriano. Al 52′ Elia si incunea verso l’area e viene fermato irregolarmente al limite dell’area dal vertice destro. Valente ci prova direttamente ma la palla va alta di poco sulla traversa.

Il Perugia spreca con Melchiorri

Il Perugia al 61′ sfiora il pari con Melchiorri che servito da Kouan non trova lo specchio della porta in diagonale da posizione centralissima ed ottimale. Nell’azione brutta respinta corta e centrale di Nedelcearu.

Raddoppia il Palermo, Brunori inventa, Elia non sbaglia

Al 68′ Elia raddoppia. Questa volta il gol è buono. L’esterno si fa trovare libero nel cuore dell’area da un perfetto assist di Brunori che taglia da oltre 20 metri con un tracciante dalla sinistra. Elia è freddo e fredda in uscita Gori.

Sul 2-0 a sfavore, il tecnico del Perugia Castori opera due sostituzioni nel Perugia al 70′ Paz e Oliveri entrano al posto di Iannoni e Melchiorri.

Al 72′ Stoppa ci prova ma la sfera va alta, i rosanero sono in controllo.

Le verticalizzazioni rosanero fanno male

Palermo sfiora il tris con una nuova verticalizzazione al 79′. Azione partita da Pigliacelli che serve con un lancio preciso Crivello che poi serve Stoppa, quest’ultimo è bravo a vedere Buttaro che è pronto nel diagonale rasoterra. Palla, però, fuori di poco.

Palermo-Perugia, il tabellino

Palermo: Pigliacellil; Buttaro, Nedelceauro, Marconi, Sala (Crivello 64′); Broh, Damiani; Floriano (cap) (46′ Soleri), Valente (60′ Stoppa), Elia (Pierozzi al 90′); Brunori. Allenatore: Eugenio Corini. A disposizione: Grotta, Massolo, Somma, Silipo, Fella, Doda, Peretti, Lancini.

Perugia: Gori; Dell’Orco (Cap), Curado (86′ Angella), Sgarbi; Righetti (36′ Di Serio), Kouan, Vulic (Ghion 86′), Iannoni (70′ Paz), Cassola; Melchiorri (70′ Oliveri), Lisi. Allenatore: Castori. A disposizione: Furlan, Vulkic, Oliveri, Angori, Biandon, Vano, Moro, Giunti, Sulejmani. Allenatore. Castori.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta, assistenti Perrotti (Campobasso) e Laudato (Taranto); Quarto uomo: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto; Var: Fourneau. Assistente Var: Di Iorio.

Reti: 25′ Brunori su rig.; 68′ Elia

Note: Pubblico 21.835 (11.566 biglietti venduti, abbonati 10.269). Ammoniti: Iannoni (Perugia) al 4′; Dell’Orco (Perugia) al 12′; Floriano (Palermo) al 32′, Vulic (Perugia) al 34′, Kouan (Perugia) al 52′ Curado (Perugia) al 55′. Espulso: Lisi (Perugia) al 23′ per fallo da ultimo uomo.

Recuperi: 5′ e 5′.