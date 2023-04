Serie B, il numero 30 presente

Vigilia per la trasferta del Palermo a Como che si gioca lunedì 1 maggio – festa dei lavoratori – per la 35ma giornata del campionato di serie B.

Tanti dubbi per il tecnico Eugenio Corini che deve fare i conti con l’infermeria piena che blocca le ali. In settimana, infatti, Nicola Valente ha subito una botta al ginocchio e si è dovuto fermare. Tuttavia l’esterno destro sembra aver recuperato. Il numero 30 figura nella lista di convocati dell’allenatore rosanero. Non è dato sapere se partirà titolare o meno.

Sarebbe però una presenza importante per una sfida che potrebbe essere l’ultima chance dei siciliani per rientrare nella zona play off. L’ottavo posto dista due punti nonostante il ruolino di marcia dei rosanero nelle ultime undici partite sia più da play out cono una sola vittoria, 7 pareggi e 3 ko. Andamento lento, lentissimo, che però non ha estromesso i rosa dalla bagarre play off. Anche per i lombardi, in rimonta dopo un avvio di stagione scioccante, potrebbe essere l’ultima chiamata per il discorso spareggi promozione. I lariani inseguono a due lunghezze ed in caso di successo sorpasserebbero l’undici palermitano.

Ipotesi Buttaro sulla destra

Valente potrebbe non essere tra gli 11 di partenza, Corini a tal proposito sta valutando l’opzione Alessio Buttaro sulla corsia di destra. In quel caso potrebbe essere un 3-5-2 più “difensivo” visto che il giovane terzino romano ha propensioni per compiti di copertura. Mentre sulla sinistra Marco Sala, a segno col Benevento sabato scorso, riesce a svolgere la fase difensiva e quella offensiva.

Potrebbe anche esserci Segre su quella fascia come nel match col Cosenza che si giocò a Pasquetta e che si concluse con uno scialbo 0-0. Da vedere se il tecnico vorrà ripetere l'”esperimento” che non portò grandi risultati. In quell’occasione il numero 8, decisamente fuori posizione, a parte un paio di buone giocate non brillò pur non facendo mancare il suo impegno.

Avanti col 3-5-2

Corini punta sul 3-5-2. Del resto ieri nella conferenza di presentazione del match è stato chiaro: “è difficile cambiare sistema a questo punto della stagione”. Un modulo, più volte denominato “elastico” che ormai caratterizza il gioco della squadra.

Il probabile 11 titolare del Palermo

Eugenio Corini potrebbe apportare alcune novità. Minime comunque più per esigenze di infermeria che per scelte tecniche. Pigliacelli tra i pali dovrebbe guidare una difesa a tre composta da Mateju, Nedelcearu e Marconi con Graves e Bettella che dovrebbero essere pronti.

A centrocampo sulla destra – come abbiamo visto – uno tra Valente e Buttaro, a sinistra – data l’assenza di Aurelio – Sala dovrebbe essere confermatissimo. La cerniera mediana a tre con l’assenza di Saric, potrebbe essere composta da Gomes, Segre e Verre. Quest’ultimo dovrà essere “più Isco che Modric” per fare lavoro “sporco” come richiesto dal tecnico rosanero. Ma se Gomes e Verre potrebbero sembrare titolari, Segre, che con potrebbe essere in ballottaggio con Broh e con Damiani.

In attacco, invece, accanto a Brunori, a caccia del 16mo gol in campionato, dovrebbe essere affiancato da Soleri con Tutino e Vido pronti a subentrare a partita in corso.

I convocati di Corini

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di lunedì sul campo del Como:

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 30 Valente

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 19 Vido, 27 Soleri.

Foto: Pasquale Ponente