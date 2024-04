Serie B, terzo pareggio consecutivo per Mignani

Finisce a reti inviolate e con poche emozioni l’anticipo della 34ma giornata del campionato di serie B tra Palermo e Parma. Al Renzo Barbera è 0-0 tra i rosanero e la capolista. Le due squadre praticamente si sono accontentate della divisione della posta. Più movimentato il pre partita con le due tifoserie venute a contatto.

Le emozioni in campo, però, latitano. Soprattutto nel primo tempo. Nella prima mezz’ora si registra l’infortunio di Francesco Di Marino che è sostituito da Alessio Buttaro. Poi Mancuso fa venire i brividi a Chichizola, gli ospiti ci provano con Di Chiara e Del Prato sui quali Pigliacelli fa buona guardia.

Nella ripresa i ducali ci provano con più verve ma senza creare troppi pericoli. Fiammate poche ma imprecise ed anche i rosanero ma alla fine la contesa si chiude salomonicamente senza vincitori né vinti.

Per il Palermo è terzo pareggio consecutivo. Michele Mignani non ha ancora assaporato la gioia del successo. I rosanero rimangono sesti e vanno a quota 52 con sette punti di vantaggio sul Brescia che riceve la Ternana ed otto sulla Sampdoria di scena a La Spezia per il derby ligure.

Il Parma invece sale a quota 70 ma sabato 20 aprile il Como impegnato in casa della Feralpisalò può accorciare ulteriormente le distanze.

Avvio di match bloccato

Partita bloccata tra il Palermo ed il Parma con le due formazioni che nei primi minuti stazionano a centrocampo senza creare grossi pericoli. Al 20′ ci prova in acrobazia Di Mariano ma la palla vola altissima in curva.

Poi dopo la mezz’ora episodi chiave e negativo: si fa male in uno scontro di gioco Di Mariano. Il gioco si ferma per qualche minuto. Il numero 10 rosanero esce in barella e dolorante. Al suo posto Buttaro.

Mancuso pericoloso

Due minuti dopo, la prima vera occasione della partita. Lund è bravo a crossare dalla sinistra per Mancuso che arriva in scivolata e con poca coordinazione riesce ad impattare il pallone per una conclusione che mette in difficoltà Chichizola, bravo a sventare in tuffo basso.

Il Parma risponde due volte

La risposta del Parma non si fa attendere. Al 40′ Di Chiara, palermitano ed ex, recupera un pallone e prova la conclusione dal vertice dell’area, con palla deviata. Pigliacelli è bravo a distendersi ed a deviare in calcio d’angolo.

Un minuto dopo il portiere rosanero è ancora decisivo questa volta su Del Prato che elude il fuorigioco e da posizione defilata spara verso la porta. L’estremo difensore dei siciliani è piazzato sul primo palo a copertura ed evita guai peggiori respingendo di pugni.

Poi l’arbitro concede tre minuti di recupero al termine dei quali fischia la fine della prima frazione.

Pecchia si gioca la carta Charpentier

In avvio di ripresa Pecchia cambia e mette in campo Charpentier per Cyprien. Ed il Parma comincia ad essere più presente nella tre quarti di campo. Due conclusioni interessanti di Di Chiara e di Mihaila tra il 49′ ed il 51′ ma in entrambe le occasioni la conclusione non prende lo specchio della porta.

Brunori liscia da buona posizione

Al 53′ il Palermo avrebbe l’occasione di passare in vantaggio: cross in mezzo, sponda aerea di Mancuso che libera Brunori al limite dell’area piccola, il capitano rosanero tenta l’acrobazia ma liscia il pallone. E subito dopo, lo stesso numero 9 rosanero manca la conclusione al volo sempre da distanza ravvicinata.

Brivido Charmpentier, Parma vicino al gol

Al 67′ il Parma va vicino al gol con Charmpentier che taglia benissimo l’area rosanero e finalizza una conclusione pericolosa che va sull’esterno della rete

Cambi

Un minuto dopo il Parma opera il secondo cambio. Pecchia fa entrare Sohm per Mihaila

Mignani risponde con un doppio cambio: Segre e Traorè per Henderson e Mancuso.

Al 71′ Man ci prova dal limite sul primo palo con Pigliacelli che interviene goffamente in calcio d’angolo. Il Palermo risponde al 76′ con Buttaro che però liscia il pallone su cross invitante di Di Francesco. Poi Pecchia cambia altri due uomini: Hernani entra al posto di Benedyczak al 79 e tre minuti dopo Ansaldi per Man.

Mignani all’89’ toglie Brunori per Coulibaly. Nei quattro minuti di recupero succede ben poco a parte una conclusione di Di Francesco che risulta debole e centrale. Facile intervenire per Chichizola.

Per Di Mariano 19 punti di sutura

Per Francesco Di Mariano 19 punti di sutura per la ferita al ginocchio destro. Le condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.

Il tabellino

Palermo-Parma 0-0

Palermo: Pigliacelli; Diakitè, Lucioni, Nedelcearu, Lund; Di Mariano (dal 33′ Buttaro), Henderson (dal 68′ Segre), Gomes, Di Francesco; Mancuso (dal 68′ Traorè), Brunori (dall’89 Coulibaly). Allenatore Michele Mignani. A disposizione: Desplanches; Marconi, Graves, Aurelio, Ceccaroni; Stulac; Soleri, Insigne.

Parma: Chichizola, Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Cyprien (dal 46′ Charpentier), Estévez, Man (dall’83’ Ansaldi), Bernabé, Benedyczak (dal 79′ Hernani); Mihaila. Allenatore: Fabio Pecchia: A disposizione: Corvi, Turk; Balogh, Zagaritis, Camara, Sohm, Hainaut, Colak, Partipilo.

Arbitro: Aurelliano di Bologna. Guardialinee Di Giacinto di Teamo e Bahri di Sassari. Quarto uomo Bordin (Bassano del Grappa). Var Nasca (Bari), Avar Meraviglia (Pistoia).

Note. Un minuto di silenzio in memoria di Mattia Giani, calciatore dilettante morto domenica scorsa per un malore. Ammoniti Osorio (Parma), Diakitè (Palermo), Bernabè (Parma), Gomes (Palermo).

Recuperi: 3′ e 4′