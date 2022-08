Spogliatoi, ha parlato anche Brunori "Pubblico fantastico"

Esordio positivo per il Palermo che grazie al 2-0 rifilato al Perugia inizia nel miglior modo possibile il suo cammino nella nuova serie B. Al termine della partita Eugenio Corini, tecnico dei rosanero da appena una settimana ha elogiato il gruppo ma al tempo stesso ha ricordato che la squadra ha bisogno di rinforzi.

“Partita molto positiva – ha sottolineato il Genio – i ragazzi hanno fatto bene. Questa vittoria ha tanti protagonisti: ringrazio i tifosi ed è merito del lavoro di Baldini e Di Benedetto. Un esordio bellissimo e cresce la fiducia. Partire con tre punti è stato importante, il Perugia si è fatto sentire ma è chiaro che la superiorità numerica ci abbia favorito. Abbiamo però saputo soffrire. Abbiamo anche giocato con voglia di non prendere gol anche quando il Perugia ci ha fatto soffrire”.

Corini “Squadra ricettiva ma attendiamo notizie dal mercato”

L’allenatore rosanero ha continuato: “La volontà è quella di fare qualcosa di importante, oggi sono qua per un nuovo percorso. Sono più maturo come allenatore e la squadra è stata molto ricettiva. Il mercato è aperto e la rosa va consolidata ma quello che è stato proposto è stato recepito dai ragazzi. Il palleggio ci ha permesso di saltare le linee avversarie mentre abbiamo fatto bene la fase di non possesso. Mi è piaciuto lo spirito di non mollare che fa parte di un percorso precedente. Queste sono le basi per costruire”.

Corini prosegue parlando del mercato: “Sulla visione globale non cambia niente, cinque-sei operazioni di mercato per alzare il livello della squadra vanno fatte. Questa serata ci dà tanta fiducia ma non cambia niente sulla visione globale. Il mercato vive di accelerate e di frenate, la volontà è di chiudere qualcosa entro la prossima settimana”.

“Bisogna migliorare, abbiamo sofferto”

Si parla anche degli aspetti meno positivi della partita anche perché il Perugia ha avuto una clamorosa palla-gol sull’1-0 per i rosanero sprecata con Melchiorri. Nonostante la superiorità numerica del Palermo.

“Anche col Perugia in dieci uomini – ha sottolineato – abbiamo subito qualcosa, soprattutto nel secondo tempo, e su questo dobbiamo lavorare. Per i cambi, l’idea era quella di mettere un giocatore qualitativo e tecnico accanto a Brunori come Soleri. Nel secondo tempo volevo consolidare il risultato”.

“La condizione fisica migliorerà giocando”

Si è fatto il punto anche sulla condizione atletica della squadra che verso il 60’ ha avuto un calo vistoso, probabilmente coperto dalla superiorità numerica e dall’entusiasmo del vantaggio. “La condizione sta migliorando – ha detto – la squadra non ha fatto tante amichevoli ed è normale sia così. Per fortuna c’è stata la Coppa Italia che alzato l’asticella. Più minuti sulle gambe aiutano. La squadra ha fatto sicuramente una buona preparazione ma ha disputato pochissime amichevoli. Abbiamo la fortuna che in questa stagione, la serie B gioca una volta a settimana salvo in rarissime occasioni. Possiamo lavorare bene durante la settimana”.

Sul gol annullato ad Elia

Salvatore Elia è stato protagonista segnando anche nel primo tempo, rete annullata per fuorigioco dopo il passaggio di Brunori. “Dal punto di vista mentale, il gol annullato è stato penalizzante perché la partita è rimasta viva e noi abbiamo rischiato. Siamo stati bravi a vincerla con grande merito”.

Brunori “Era importante vincere”

Anche Matteo Brunori è intervenuto dopo il match. Il Palermo ha segnato il suo primo gol in campionato con un suo penalty. Suo anche l’assist per il 2-0 griffato Elia.

L’attaccante ha sottolineato: “Il mister è arrivato con delle idee molto chiare, ha subito provato in settimana delle cose che abbiamo recepito subito e abbiamo cercato di portare in campo. Siam contenti di aver vinto davanti al nostro pubblico. Era importane. Corini ci ha detto di ripartire da dove avevamo lasciato. Far gol fa bene, spero di continuare. Se lavori durante la settimana ed i risultati arrivano.

“La partenza di Baldini ci ha lasciato un vuoto”

Il bomber ha parlato della partenza improvvisa di Baldini: “Il mister ci ha lasciato un vuoto e ci ha lasciato perplessi. Non ce lo aspettavamo. Ha fatto la sua scelta e possiamo solo ringraziarlo per aver fatto l’impresa della scorsa stagione. Corini ha portato idee chiare, conosce benissimo la categoria, che ha pure vinto.

Sul passaggio in fuorigioco

Brunori è ritornato sul gol annullato ad Elia allo scadere del primo tempo, dopo un suo assist. “Non so se ho ritardato l’assist o è andato fuori tempo lui. Devo rivederlo. Certo mi è dispiaciuto, poi mi sono rifatto”.

E sul pubblico “Ci spinge sempre fino all’ultimo minuto, fantastico: oltre 21.000 persone allo stadio in una partita prima di Ferragosto è incredfibile”.