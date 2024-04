Serie B, esordio con pareggio per Mignani sulla panchina rosa

Esordio con pareggio per Michele Mignani sulla panchina del Palermo. I rosanero impattano in casa con la Sampdoria per 2-2. Un punto che permette ai siciliani di arrivare a quota 50, di conservare la quinta posizione e di mantenere sei lunghezze di vantaggio proprio sui blucerchiati. Si avvicina però il Brescia che ha calato il tris al Pisa ed è a 45 punti in settima piazza. Di contro il punto conquistato permette ai rosanero di avvicinare il Catanzaro sconfitto in rimonta dal Como, secondo in classifica.

Al Barbera doriani avanti con Leoni al 20′ su svarione della difesa rosanero con Pigliacelli beffato in mezzo le gambe. Poi reazione dei siciliani che in quattro minuti ribaltano la situazione: prima con Brunori che si guadagna e trasforma un rigore e poi con Mancuso bravo ad avventarsi su un pallone di Segre. Nella ripresa Darboe fa una magia dalla lunghissima distanza con l’estremo difensore rosanero che però è apparso in ritardo.

Un punto che fa morale ma dal sapore agrodolce. Il rammarico è grande perché le distrazioni ed amnesie della difesa sono state punite. Puntualmente. E Pigliacelli è apparso insicuro in entrambe le circostanze con una frittata in occasione della rete di Leoni ed un movimento troppo lento sulla conclusione dalla distanza di Darboe.

Il 2-2 è comunque un risultato da non disprezzare nonostante le evidenti amnesie difensive che però sono apparse casuali. E’ piaciuta la reazione ma la squadra ha agito a fiammate in una partita molto spezzettata. Probabilmente, vista anche l’emergenza a centrocampo con diverse assenze per infortuni e squalifiche, non si poteva chiedere. Il lavoro di Mignani è ancora in fase embrionale. Da apprezzare il punto, il gioco palla a terra, ma è tutto ancora in divenire.

Il match

Primi minuti anonimi con le due formazioni che si studiano senza che nessuno abbia un predominio. Poche conclusioni verso la porta e portieri praticamente inoperosi.

Frittata di Pigliacelli, Sampdoria avanti

Partita senza grosse emozioni ma al 20′ la Sampdoria passa in vantaggio sfruttando una dormita colossale della difesa di casa ma anche di una uscita tardiva di Pigliacelli. Yepes mette in mezzo il pallone nel cuore dell’area rosanero dove la difesa ha una grossa indecisione, Leoni ne approfitta e colpisce toccando la sfera in mezzo alle gambe di Pigliacelli colpevole di un’uscita goffa e lenta.

Brunori pareggia su rigore

La reazione del Palermo però è immediata e Brunori dopo 2′ minuti si guadagna un calcio di rigore dopo essere stato steso in area da Ghirardi. Dal dischetto degli 11 metri il numero 9 è glaciale e con decisione spiazza Stankovic per l’1-1.

Mancuso raddoppia, il Palermo mette la freccia

I rosanero ribaltano la situazione subito dopo: al 27′ Mancuso è attento a seguire un calcio di punizione sulla destra con la palla che spiove in area e viene spizzata di testa da Segre verso il centro della porta. L’attaccante è appostato a due passi dalla porta ed insacca in scivolata battendo Stankovic per il 2-1.

Squillo Samp nel finale del primo tempo, Pigliacelli attento

Bella azione dei blucerchiati nel finale di primo tempo con Verre, ex di turno, che serve De Luca pronto alla conclusione in diagonale ma il tiro è preda di Pigliacelli che blocca la sfera. In effetti ci sarebbe voluta una conclusione più potente per segnare da quella posizione così defilata.

La ripresa si apre con gli stessi 22 in campo

Il secondo tempo riprende senza sostituzioni da ambo i lati, quindi con gli stessi 22 in campo.

Kasami pericoloso, i blucerchiati fanno la partita

Forcing dei blucerchiati alla ricerca del pareggio, Kasami, ex di turno è pericoloso ed in diagonale mette i brividi a Pigliacelli ma la conclusione è deviata e finisce in angolo. La Samp fa la partita, il Palermo attende. Ma poche emozioni.

Eurogol di Darboe

La Sampdoria pareggia al 61′ con un super gol di Darboea. Il centrocampista gambiano si inventa un tiro dai 30 metri che sorprende tutti, Pigliacelli incluso. Se è vero che il giocatore doriano trova il jolly, con la sfera che si insacca sotto l’incrocio dei pali, è altrettanto vero che è stato lasciato tirare troppo liberamente e che l’estremo difensore rosanero si è mosso in ritardo.

Prime sostituzioni per il Palermo, entrano Soleri ed Henderson

Al 63′ Soleri cambia due uomini: entrano Soleri ed Henderson per Mancuso e Stulac,

Pirlo risponde con due sostituzioni

Un minuto dopo, doppio cambio anche per Pirlo: fuori Barreca e De Luca, entrano Giordano e Borini, autore quest’ultimo del gol che decise la sfida di andata.

Rosa in avanti a caccia del gol

Il Palermo cerca il 3-2. Conquista diversi calci d’angolo ed è bravo Soleri al 69′ a lavorare un pallone in area ed a tirare da posizione angolata trovando la risposta di Stankovic.

Esce Darboe

Pirlo cambia ancora, Darboe, l’autore del gol, esce per Depaoli al 72′.

Palo del Palermo

Di Mariano sfiora il 3-2 al 77′. Il numero 10 rosanero è bravo a liberarsi dell’avversario diretto ed a concludere dal limite dell’area verso la porta di Stankovic. La sfera però si stampa sul palo.

Ultimi cambi per la Sampdoria

Andrea Pirlo esaurisce i cambi all’80’. Entrano Pedrola e Murru per Verre e Leoni.

Traorè per Di Francesco

Michele Mignani si gioca la carta Traorè che entra al 90′ per Di Francesco.

Palermo-Sampdoria, il tabellino

Palermo-Sampdoria 2-1

Palermo: Pigliacelli; Diakitè, Lucioni, Ceccaroni; Di Mariano, Segre, Stulac (dal 63′ Henderson), Di Francesco (dal 90′ Traorè), Lund; Brunori, Mancuso (dal 63′ Soleri). Allenatore Michele Mignani. A disposizione: Desplanches, Karunic; Marconi, Nedelcearu, Buttaro, Graves, Aurelio, Insigne, Traorè

Sampdoria: Stankovic; Leoni (dall’80’ Murru), Gonzalez, Ghilardi; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe (dal 72′ Depaoli), Barreca (dal 65′ Giordano); Verre (dall’80’ Pedrola), De Luca (dal 65′ Borini). Allenatore Andrea Pirlo. A disposizione: Ravaglia; Depaoli, Lotjonen, Girelli, Askildsen, Conti, Ntada, Alvarez.

Arbitro: Giua di Olbia. Guardialinee: Di Gioia (Nola) e Fontemurato (Roma 2). Quarto uomo: Frascaro (Firenze). Var Maggioni (Lecco). Avar Paterna (Teramo).

Reti al 20′ Leoni, al 23 Brunori (rig.) al 27′ Mancuso, al 61′ Darboe

Note. Ammoniti: Lucioni (Palermo), Barreca (Sampdoria), Di Mariano (Palermo). Recuperi 1′ e 5’+1′

Foto: Pasquale Ponente