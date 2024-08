Il portiere rosanero neutralizza un rigore a Man

Insigne segna, Gomis para tutto ed il Palermo passa il turno. I rosanero espugnano il Tardini battendo il Parma per 1-0 nei trentaduesimi di Coppa Italia regalandosi la sfida al San Paolo di Napoli in programma il 25 settembre prossimo.

In una classica partita di piena estate la squadra allenata da Alessio Dionisi si mostra solida mettendo in difficoltà una formazione che, seppur neopromossa, è di una categoria superiore. Match dai ritmi piuttosto blandi ma che vive di fiammate.

I siciliani ringraziano il loro portiere Alfred Gomis che al 20′ ipnotizza Man e gli respinge un calcio di rigore. Al secondo minuto di recupero del primo tempo invece Roberto Insigne inventa una conclusione che sorprende Chichizola da posizione defilatissima e regala il passaggio del turno ai siciliani. Nella ripresa il Palermo ha il merito di non chiudersi troppo mentre i ducali non riescono a trovare il bandolo della matassa. L’estremo difensore rosanero è ancora bravissimo nel recupero evitando il pareggio grazie ad un intervento su colpo di testa ravvicinato e a colpo sicuro di Circati.

Buon viatico per i rosanero che, come detto, si regalano il passaggio ai sedicesimi di finale di Coppa Italia e giocheranno al San Paolo col Napoli di Antonio Conte. Chiaramente l’obiettivo è il campionato di serie B che inizierà venerdì prossimo 16 agosto quando per Brunori e compagni saranno a Brescia.

Il match, Gomis para rigore a Man

Inizio di studio poi al 9′ Man serve Cyprien ma il tiro è sballato. Episodio importante al 16′ Mihaila viene atterrato in area di rigore da Nikolaou. Dopo due minuti di consulto, il Var conferma il penalty.

Al 20′ però Gomis ipnotizza Man e devia in calcio d’angolo un rasoterra indirizzato in basso a destra ma con poca potenza e convinzione. Bravo l’estremo difensore a neutralizzare la massima punizione.

Reazione Palermo

Il Palermo prova ad affacciarsi in avanti. Al 28′ Ranocchia tira dalla distanza ma senza centrare lo specchio della porta.

I ducali dopo la mezz’ora tornano in attacco: Sohm tira alto su assist di Bonny. I siciliani rispondono con una conclusione di Insigne respinta.

Al 32′ Gomis è attento sul tiro di Bonny, uno dei migliori dei ducali. Il portiere del Palermo ancora attento su Man su azione d’angolo.

Subito dopo Insigne prova a sorprendere Chichizola dalla distanza ma la conclusione è di facile lettura ed il portiere argentino del Parma blocca.

Palermo in vantaggio nel recupero, Insigne sblocca il punteggio

Al secondo minuto dei quattro di recupero, i siciliani vanno in vantaggio con Roberto Insigne che da posizione assolutamente decentrata, quasi dalla linea di fondo campo, entra in area carica il sinistro e trova lo spazio sotto la traversa. Gol spettacolare ma la colpa è senza dubbio del portiere del Parma che non chiude bene lo specchio.

Ripresa

Pecchia opera il primo cambio in avvio di secondo tempo: Osorio esce per Circati mentre per Dionisi va bene l’undici iniziale.

Il Palermo ci prova in contropiede al 51′, Di Francesco si accentra ma subisce fallo da Mihaila che viene ammonito. C’è un calcio di punizione da posizione interessante perché centrale poco fuori dall’area. Brunori calcia sulla barriera, sul rimpallo la sfera arriva a Ranocchia ma la conclusione viene ancora ribattuta.

Girandola di cambi e poche emozioni

Poco prima dell’ora di gioco, Pecchia opera una nuova sostituzione, questa volta in avanti: entra Partipilo al posto di Bonny. Al 66′ Dionisi risponde con un doppio cambio: entrano Di Mariano e Vasic per Insigne, autore del gol e Di Francesco sostituendo gli esterni offensivi. Pecchia fa entrare Delprato e Camara al posto di Valeri e Cyprien.

Continua la girandola di cambi. Questa volta tocca ai siciliani: escono al 74′ Ranocchia e Brunori per Saric ed Henry.

Occasione Palermo al 79′ con Vasic bravissimo a recuperare palla ed a servirla al centro per gli attaccanti, Hanry non riesce ad intervenire, arriva Saric ma il tiro è ben poca cosa ed è bloccato facilmente da Chichizola.

Continuano le sostituzioni da ambo i lati: il Palermo termina le sostituzioni all’82’ con Nedelcearu che esce al posto di Peda. Pecchia, invece, dà spazio a Kowalski che rileva Man.

Il Parma in forcing ma con poche idee e qualità, i rosanero si difendono piuttosto bene e senza troppi affanni. Gomis praticamente inoperoso. L’arbitro Perenzoni ordina sei minuti di recupero.

Gomis protagonista dice no a Circati

Al 92′ Estevez mette i brividi alla difesa rosanero con un tiro da lontano deviato in angolo ma uscito di poco, sul calcio d’angolo Circati di testa colpisce nel cuore dell’area di testa a botta sicura ma Gomis si supera e respinge, poi Kowalski, neoentrato, non riesce a controllare il pallone respinto che va sul fondo. Il portiere del Palermo ancora protagonista.

Ducali ancora in pressione alla caccia del pari che prolungherebbe la sfida ai rigori ma ancora Gomis fa buona guardia su un pallone vagante ed alto in area. Ed il punteggio non cambia più per la festa rosanero.

Il tabellino

Parma-Palermo

Parma: Chichizola; Coulibaly, Balogh, Osorio (dal 46′ Circati), Valeri (Dal 67′ Delprato); Man (dall’82’ Kowalski), Estevez, Cyprien (dal 67′ Camara), Mihaila; Sohm, Bonny (dal 57′ Partipilo). Allenatore Fabio Pecchia. A disposizione Corvi, Suzuki, Valenti, Hainaut, Haj Mohamed, Mikolajewski.

Palermo: Gomis; Diakitè, Nedelcearu (dall’82 Peda), Nikolaou, Lund; Blin, Gomes, Ranocchia (dal 74′ Saric); Insigne (dal 66′ Di Mariano), Di Francesco (dal 66′ Vasic), Brunori (dal 74′ Henry). Allenatore Alessio Dionisi. A disposizione: Desplanches, Nespola, Graves, Buttaro, Ceccaroni, Peda, Pierozzi, Appuah.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto. Guardialinee: Miniutti (Maniago) e Regattieri (Finale Emilia). Quarto uomo: Rinaldi (Bassano del Grappa). Var: Maggioni (Lecco); Avar: Minelli (Varese).

Reti: al 47′ Insigne

Note. Ammoniti. Blin (Palermo), Mihaila (Parma), Gomes (Palermo), Henry (Palermo)

Recuperi: 4′ e 6′.