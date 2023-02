Chi sale e chi scende nel turno della 27^ giornata

Terza pareggio consecutivo per il Palermo, bloccato sullo 0-0 da una coriacea Ternana. Gli uomini di Lucarelli, rientrato in panchina dopo l’esonero di Andreazzoli, mettono sul campo una partita di sostanza, facendosi preferire nel primo tempo. La ripresa pende invece verso gli uomini di Lanna, oggi in panchina al posto dello squalificato Corini. Nel finale, tra l’altro, i rosanero hanno un paio di chance importanti, prima con Vido e poi con Aurelio, ma non riescono a tramutarle in rete.

Fra i migliori in campo del Palermo c’è Mirko Pigliacelli. Un dato indicativo dell’andamento dell’incontro, con l’estremo difensore rosanero fondamentale in almeno cinque occasioni durante l’arco del match. Fra i grossi limiti mostrati dai padroni di casa c’è una mediana che non ha girato al meglio. Troppo macchinosi Segre e Broh, con Gomes troppo spesso impreciso in fase di impostazione. Brunori, anche oggi sotto la sufficenza, è apparso appannato, a tratti nervoso. Male anche la difesa, troppo spesso perforata dagli avanti della Ternana. Bene alcuni dei subentrati. Fra questi Luca Vido, oggi in palla e molto vicino a sbloccarsi.

Le pagelle dei rosanero

Pigliacelli 7,5: Il migliore in campo. Fondamentale in almeno cinque occasioni nell’arco del match. Tiene inviolata la propria porta in una serata poco fortunata per i difensori rosanero.

Marconi 5,5: Costretto agli straordinari su Partipilo, non sembra riesce a fermarlo. Troppo spesso scavalcato dai lancia dalla trequarti, il difensore rosanero è sembrato decisamente in difficoltà in diversi frangenti dell’incontro. Bravo però mantenere la lucidità.

Nedelcearu 5: Stesso discorso di Marconi. Diversi errori, anche marchiani, in fase d’uscita. Male soprattutto sui calci piazzati, vero tallone d’Achille dei rosanero questa sera.

Mateju 5: Poco aiutato in fase d’impostazione, perde spesso palla e contrasti importanti. Diverse occasioni pericolose arrivano dal suo lato. Poco attento.

Masciangelo 5: Le continue sgroppate degli avanti rossoverdi costringono l’esterno ad un continuo lavoro in fase difensiva. Prestazione, da questo punto di vista, non sempre precisa. Si vede troppo poco in avanti. Timido.

Segre 4,5: Abulico. Tornato sui livelli di metà campionato. Un passo indietro rispetto a quanto mostrato in questo inizio di 2023.

Gomes 5: Macchinoso e impreciso in fase d’impostazione. Oggi male anche nel contenimento.

Broh 4,5: Spettatore non pagante. Senza dubbio, uno dei peggiori in campo.

Valente 5,5: Quasi sempre fuori dal gioco nel primo tempo, prova a fare qualcosa in più nella ripresa, non sempre riuscendoci. Uno dei pochi uomi capaci di creare superiorità numerica non ha brillato questa sera. E si è visto.

Tutino 6: L’uomo più vicino ad andare in gol durante la fredda serata del Renzo Barbera. Nel primo tempo colpisce la traversa a Iannarilli battuto, mentre nella ripresa è l’estremo difensore della Ternana a fermarlo nei suoi progetti realizzativi. In crescita.

Brunori 4,5: Fuori dal gioco. L’attaccante italobrasiliano appare involuto rispetto a quanto visto in precedenza in campionato. Nervoso, a tratti troppo egoista, non incide mai sull’incontro.

Saric (dal 46′) 5,5: Subentra ad inizio ripresa ad un Segre apparso confuso. Non fa certamente peggio in termini quantitativi, ma non crea da un punto di vista qualitativo. Un fiore che deve ancora sbocciare.

Aurelio (dal 46′) 5: Alterna cose buone ad altre meno buone. Bella la sgroppata sulla sinistra nel finale di partita a servire Vido in area. Male invece nell’ultima occasione dell’incontro. A porta spalancata poteva e doveva fare meglio. In più rischia il rosso a metà secondo tempo per una manata in faccia ad un avversario. Poco sangue freddo.

Soleri (dal 71′) s.v.

Di Mariano (dal 71′) s.v.

Vido (dal 84′) 6,5 Gioca pochissimo ma è il più pericoloso del Palermo in fase offensiva. Sui suoi piedi arrivano tre palle gol, anche se l’attaccante rosanero non ha avuto fortuna contro uno Iannarilli apparso in stato di grazia.

Lanna 4,5: Gioco inesistente per buona parte dell’incontro. La squadra si sveglia intorno all’ora di gioco, complice anche la stanchezza fra le fila ospiti. Troppo tardivo l’ingresso di Vido in campo, apparso in palla nei pochi minuti giocati. Nel primo tempo, non trova soluzioni di copertura alle avanzate della Ternana, salvato soltanto da uno strepitoso Pigliacelli. Se questa doveva essere la partita della maturità, il Palermo ne è uscito rimandato a settembre.