Serie B, De Rose partirebbe la settimana prossima per Cesena

Possibili arrivi e partenze. Anche ravvicinati. Jacopo Segre si avvicina al Palermo mentre Francesco De Rose andrebbe al Cesena. Le ultime voci di mercato sembrano indicare queste operazioni per il centrocampo rosanero. La fumata bianca per il giovane giocatore del Torino sarebbe vicina. Si aspetterebbe l’ufficialità.

Così come la partenza dell’ormai ex capitano De Rose che anche oggi era assente in allenamento. Partenza che arriverebbe già la settimana prossima. Piccola rivoluzione, quindi, nella zona nevralgica del centrocampo che Eugenio Corini, neo tecnico del Palermo, vuole plasmare per questa stagione nel campionato cadetto.

Per Segre mancherebbe la fumata bianca

La partenza di De Rose confermerebbe, implicitamente, che la trattativa tra il club rosanero e quello granata sarebbe praticamente definita. Il direttore sportivo ad interim Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno si sarebbero accordati con il Toro e l’entourage del giocatore classe ’97. Per lui si parla di un passaggio a titolo definitivo con contratto triennale.

Nella squadra siciliana tornerà a giocare in serie B, campionato in cui si era già messo in mostra con Perugia, Spal, Chievo e Venezia. Sulle sue tracce c’era anche il Cagliari ma il club sardo è stato sorpassato al fotofinish dal Palermo che alla fine avrà la meglio. Già domani, venerdì 12 agosto, dovrebbe essere nel capoluogo per le consuete visite mediche e la firma sul contratto.

Segre, sabato scorso, ha incrociato il Palermo nella partita di Coppa Italia vinta 3-0 dai Granata valevole per i trentaduesimi di finale del trofeo. Per lui solo 9 minuti nel finale.

Altre trattative in casa Palermo

Le uniche certezze a centrocampo, tuttavia, sono Samuele Damiani e Jeremie Broh visto che anche Gregorio Luperini sarebbe vicinissimo ad andare al Perugia, primo avversario dei rosanero nel campionato di B che sta per aprire i battenti.

Tra le idee per questa zona del campo ci sarebbe anche quella di Leo Stulac che dovrebbe fare il metronomo nel reparto a tre tanto caro ad Eugenio Corini. Non sarà, però, facile strapparlo all’Empoli che ne detiene il cartellino.

Saric, dell’Ascoli, rimane un’idea mentre un’altra alternativa potrebbe essere Paolo Bartolomei, classe ’89 della Cremonese. Può giocare davanti alla difesa o anche da mezzala. Per lui due promozioni in serie A con Spezia (2019-2020 e Cremonese (2021-2022). In due anni sessantacinque presenze e quattro reti siglate con il Cittadella dal 2016-2018.