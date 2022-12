Mondiali, domani Marocco-Portogallo e Francia-Inghilterra

Sarà Argentina-Croazia la prima semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. La supersfida si giocherà martedì 13 dicembre alle 20 e metterà in palio un posto per la finalissima.

Entrambe le sfide odierne dei quarti di finale si sono decise ai calci di rigore. L’Argentina ha avuto la meglio sull’Olanda per 6-5 dopo i penalty con i 120 minuti (più recuperi) chiusi sul 2-2. La Croazia nel pomeriggio aveva sbattuto fuori il Brasile dopo l’1-1 che era maturato nei supplementari.

Emozioni in Argentina-Olanda

Tante emozioni in Argentina-Olanda. I sudamericani hanno un palleggio migliore. Al 35’ Molina porta in vantaggio l’Albiceleste grazie ad una autentica magia di Leo Messi che con un assist fantastico mette a tu per tu col portiere il suo compagno di gioco per l’1-0.

Nella ripresa l’Olanda non crea troppi grattacapi alla retroguardia sudamericana ed arriva il raddoppio su rigore trasformato da Messi.

Sembra finita ma l’Olanda si risveglia. Il neo entrato Weghorst accorcia all’82’ sorprendendo gli avversari. La partita si innervosisce, l’arbitro concede ben 10 minuti di recupero. All’ultimo respiro calcio di punizione dal limite per gli Oranje. Ci si aspetta la conclusione diretta in porta con la barriera foltissima e le marcature già predisposte. Arriva il colpo di genio: Koopmeiners finta la conclusione ed appoggia in avanti per Weghorst che è pronto a concludere ed a pareggiare.

Le squadre vanno nei supplementari. Nella prima frazione nulla di che. Crescono intanto il numero degli ammoniti: 13, record per questa edizione. Negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare l’Albiceleste ci prova con più grinta. C’è anche un palo di Enzo Fernandez. Poi finisce la partita.

Ai rigori Emiliano Martinez para i primi due tiri a Van Dijk ed a Berghuis. Per l’Argentina Messi, Paredes e Montiel infallibili, sbaglia Fernandez ma non Lautaro Martinez. L’Argentina festeggia le semifinali ai mondiali di Qatar 2022.

Croazia imbriglia il Brasile ed è glaciale ai rigori

In precedenza, Brasile e Croazia avevano dato vita al primo quarto di finale. I vicecampioni del Mondo in carica reggono l’urto dei Verdeoro a caccia a Qatar 2022 della sesta coppa, successo che manda loro da 20 anni, da Giappone-Corea 2002.

I primi 90’ sono un batti e ribatti. Il Brasile ci prova più volte ma non crea troppi problemi anche perché Livakovic è in giornata di grazia e blocca i tentativi ripetuti dei verde oro.

Ad inizio supplementari Brozovic spreca una occasione d’oro. Subito dopo Neymar segna una rete pesantissima quanto spettacolare eludendo l’intervento di Livakovic e scaraventa a porta vuota da posizione leggermente defilata la sfera dell’1-0. Ad inizio secondo tempo supplementare Petkovic, ex Catania e Trapani, pareggia con una conclusione a botta sicura da dentro l’area di rigore. Livakovic al 120’ ferma Casemiro e salva il 2-2. Si va ai rigori.

Vlasic calcia per primo e segna per la Croazia, Livakovic, già protagonista con tre penalty parati al Giappone negli ottavi di finale ai mondiali di Qatar 2022, neutralizza la conclusione di Rodrygo, Majer fa il 3-1 battendo centralmente Allison. Casemiro sigla il suo. Modric spiazza Allison e vola sul 4-2. Pedro trasforma il suo e tiene in vita i Verdeoro ma Orsic è glaciale dal dischetto e batte Allison per il 5-3. Croazia in semifinale a Qatar 2022. Tite, il commissario tecnico del Brasile, annuncia le sue dimissioni.

Qatar 2022, domani Marocco-Portogallo e Francia-Inghilterra

Domani, 10 dicembre, si chiude il programma dei quarti di finale. Alle 16 Marocco e Portogallo si sfideranno con i magrebini a caccia della prima semifinale della loro storia e di una nazionale africana. Il Portogallo cerca la terza semifinale iridata dopo quelle del 1966 e del 2006 col miglior risultato il terzo posto ai Mondiali inglesi.

Francia ed Inghilterra è una classica. I campioni del mondo in carica cercano il bis e la terza coppa. Gli inglesi vogliono un trofeo internazionale che manca da 56 anni.