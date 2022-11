Qatar 2022, l’Iran vince e spera, Senegal fa tre gol ed elimina i padroni di casa, l’Inghilterra non sfonda

Edoardo Ullo di

25/11/2022

L’Iran si prende la scena ai Mondiali di Qatar 2022. Nel giorno che ha inaugurato la seconda giornata dei gironi eliminatori della kermesse iridata, la nazionale allenata da Carlos Queiroz si impone 2-0 sul Galles e si rimette in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Questo grazie anche al pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Stati Uniti in un match bello solo nella prima frazione ma avaro di effettive emozioni. La classifica del gruppo B vede infatti l’Inghilterra prima con 4 punti, Iran a 3, Usa a 2 e Galles ad 1. Tutto può succedere.

Nel gruppo A, il Senegal supera 3-1 i padroni di casa del Qatar. I padroni di casa, per effetto del pareggio per 1-1 tra Olanda ed Ecuador, dicono addio anzitempo a qualsiasi sogno di gloria. I qatarioti uguagliano il Sudafrica ripetendo la non particolarmente brillante “impresa” di essere eliminata come nazionale organizzatrice del torneo al primo turno. La classifica dice: Olanda ed Ecuador 4; Senegal 3; Qatar 0. Nel prossimo turno, Qatar-Olanda in una sfida che gli europei devono solo vincere ed un interessantissimo Senegal-Ecuador che vale un posto tra le prime sedici.

L’Iran si riscatta, batte il Galles e sogna in grande

L’Iran batte il Galles 2-0 nella prima partita della seconda giornata del gruppo B dei Mondiali di Qatar 2022 che si è giocata questa mattina alle 11. Un successo che riscatta la nazionale asiatica dopo il pesante 2-6 subito dall’Inghilterra all’esordio. Risultato che permette loro di tornare a sperare in una qualificazione al turno successivo. C’è anche un precedente favorevole agli iraniani datato 21 luglio 1998 quando la nazionale di Estili e Mahdavikia superò gli Usa 2-1 nella seconda partita del gruppo F ai Mondiali di Francia.

Male, invece, il Galles che ha creato poco e che dopo l’1-1 gli Stati Uniti all’esordio non è riuscito a ripetere la buona prova soprattutto nella seconda frazione.

Dopo un po’ di studio, gol annullato a all’Iran al 17’Gholizadeh serve Azmoun in area di rigore, passaggio di ritorno per il centrocampista che batte Hennessey da due passi ma la revisione al Var annulla per fuorigioco di Gholizadeh.

Poi nella ripresa il Galles sparisce. Un segnale emblematico al 52′ col doppio palo dell’Iran. Azmoun si invola e tira cogliendo il palo, l’azione continua la sfera arriva a Gholizadeh che tira a giro: di nuovo palo.

Gli asiatici continuano a giocare bene ed a creare occasioni su occasioni. Il Galles non c’è.

Poi all’85’ fallo del portiere gallese su Hennessey ai danni di Taremi (l’autore della doppietta all’Inghilterra all’esordio). Dapprima l’arbitro Ecobar ammonisce l’estermo difensore dei Dragoni poi, grazie all’ausilio del Var, estrae il rosso. Gallesi in 10, esce Ramsey per il secondo portiere Ward.

Le squadre si allungano, il Galles ci prova timidamente poi l’Iran trova due reti in rapida successione in chiusura di partita: al 98′ grazie a Cheshmi che raccoglie una respinta difettosa della difesa avversaria scagliando una botta da 25 metri che non lascia scampo a Ward; e poi al 111′ con Rezaeian che batte l’estremo difensore avversario con un tocco sotto finalizzando un contropiede guidato da Taremi. Iran a tre punti è padrone del suo destino: se batterà gli Stati Uniti nell’ultima partita del girone otterrà una storica qualificazione agli ottavi di finale di Qatar 2022.

Il Senegal non dà scampo al Qatar

Non c’è competizione nella sfida tra i padron di casa ed il Senegal che inaugura la seconda giornata del girone A. La nazionale africana si impone 3-1 in modo più netto di quanto non dica il punteggio.

Africani padroni del gioco, asiatici troppo timidi e con poca qualità. Dia porta avanti i suoi al 41′. In avvio di ripresa raddoppia Dièdhiou.

Unica traccia del Qatar ai Mondiali di casa sua è la rete di Muntari al 78′ che illude un po’. Le “fantasie” qatariote durano 6 minuti. Al minuto 84, Dieng fa 3-1 con tanti saluti. Il Senegal si rimette in corsa, il Qatar, al secondo ko di fila dopo quello con l’Ecuador in apertura di rassegna, rimane a casa e dirà addio alla sua competizione sfidando l’Olanda. Qatar 2022 farà a meno del Qatar.

Olanda ed Ecuador si dividono la posta

Forse ci sia spettava di più dall’Olanda che passa in avvio di partita con Gapko ma l’Ecuador visto contro il Qatar è tutt’altro che arrendevole e macina gioco. Prima segna un gol annullato per fuorigioco con Estupinan che devia in area una conclusione di Preciado. L’offside di Poronzo che impediva la visuale al portiere olandese Noppert vanificava tutto.

Poi, in avvio di ripresa con Valencia, al terzo gol a Qatar 2022, appoggia in rete una corta respinta dell’estremo difensore avversario. Sudamericani più vivaci con una traversa di Plata poco prima dell’ora di gioco.

L’Inghilterra si sgonfia con gli Usa ed è 0-0

Dopo la goleada all’Iran, i riflettori erano tutti per la nazionale dei Tre Leoni. In questa sfida particolare con gli Usa, ci si aspettava spettacolo. Nel primo tempo le occasioni non sono mancate da una parte e dall’altra. C’è anche una traversa degli americani colpita da Pulisic con una splendida conclusione in diagonale da fuori area. Poi le emozioni latitano.

Qatar 2022, le partite di domani

Squadre in campo per il secondo turno dei gruppi C e D ai mondiali di calcio di Qatar 2022. Francia e Arabia a caccia di conferme. Il palinsesto di domani, sabato 26 novembre, si apre con Tunisia-Australia alle 11 per il girone D. Alle 14 nel Gruppo C si giocherà Polonia-Arabia Saudita. Alle 17, sempre nel girone D, i campioni del mondo della Francia sfidano la Danimarca. Chiude il programma la sfida del gruppo C alle 20 tra Argentina e Messico.

Questo match è già decisivo per l’Albiceleste: un altro passo falso potrebbe essere fatale a Messi e soci. Un incubo per una nazione che oggi, 25 novembre, ha ricordato il secondo anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona.