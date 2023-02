Basket femminile serie A1, secondo stop consecutivo

Niente da fare per la Passalacqua Ragusa che dopo aver lottato e rimontato si è arresa nel finale a Sassari col punteggio di 71-68 nell’ottava giornata di ritorno del massimo campionato nazionale di basket femminile. In classifica le siciliane rimangono ferme a quota 22 appaiate con il Campobasso al sesto posto.

Passalacqua Ragusa al secondo stop di fila

Ancora priva di Kristine Vitola, che non ha smaltito i postumi dell’infortunio alla caviglia, Ragusa perde la seconda partita consecutiva, e dopo quella della settimana scorsa con Crema in casa, è costretta a deporre le armi sul parquet della Dinamo Sassari al termine di 40 minuti contrassegnati dall’equilibrio e da diversi cambi di fronte.

Entrambe le squadre hanno dimostrato di avere le carte in regola per potere portare a casa i due punti in palio. A farlo sono state le padrone di casa di coach Restivo, che si impongono per 71-68. Protagonista assoluta è Debora Carangelo, autrice di 27 punti finali e di ben 19 nel solo primo quarto.

Sassari parte meglio

È proprio nella prima frazione di gioco che Sassari parte meglio delle ragusane, che non difendono al meglio, incassando 24 punti contro i 19 segnati. La Dinamo raggiunge la doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto, prima che Ragusa riesca a riequilibrare il tutto, andando all’intervallo lungo sotto di una sola lunghezza: 39-38.

Siciliane avanti di un punto all’ultimo minuto

Nella terza frazione di gioco la squadra di Lardo ha il primo vantaggio della gara con una tripla di Consolini (15 finali per il capitano) che porta la propria squadra sul +3, quindi la Passalacqua raggiunge anche le 5 lunghezze di vantaggio prima del più classico dei finali contrassegnati dall’equilibrio, al termine della quarta frazione, in cui con un parziale di 6-0 Ragusa si presenta sul +1 nell’ultimo minuto, ma Sassari resta fredda e porta a casa la settima vittoria consecutiva mentre per le biancoverdi si tratta della decima sconfitta in campionato.

Lardo “Convinto che squadra abbia cuore e anima”

Il tecnico Lino Lardo commenta la sfida. “L’avevamo preparata bene – racconta – volevamo iniziare con una difesa a uomo per poi cambiare difesa, così come abbiamo fatto. È chiaro che l’inizio di Carangelo non dico che ci abbia sorpreso ma certamente ci ha messo in difficoltà, ma le ragazze, pur con tutte le difficoltà di questa settimana, sono rimaste concentrante nel seguire il piano partita. Sul +5 non siamo riusciti a piazzare il break e poi due canestri dall’altro coefficiente di difficoltà di Gustavsson hanno dato la vittoria a Sassari”.

Conclude: “Ci prendiamo la prestazione che non ci dà niente, ma che ci deve dare fiducia, sono convinto che questa squadra abbia un’anima e un cuore, altrimenti non sarebbe rimasta attaccata alla partita in un campo del genere. Vitola ha un nuovo consulto per martedì che mi auguro ovviamente che vada per il meglio e spero di poterla recuperare per domenica prossima”.

Dinamo Sassari-Passalacqua Ragusa, il tabellino

Banco di Sardegna Dinamo Sassari – Passalacqua Ragusa 71-68

Progressione parziali 24-19, 39-38, 50-51

Banco Di Sardegna Dinamo Sassari: Toffolo, Mazza NE, Carangelo* 27 (3/4, 5/8), Arioli NE, Gustavsson* 9 (4/11 da 2), Ruiu NE, Makurat Anna* 9 (3/4, 1/8), Fara NE, Thomas* 14 (2/2, 3/5), Martinez NE, Holmes* 6 (3/12, 0/5), Ciavarella 6 (3/3, 0/2). Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 18/36 – Tiri da 3: 9/28 – Tiri Liberi: 8/12 – Rimbalzi: 38 9+29 (Gustavsson 10) – Assist: 20 (Makurat 8) – Palle Recuperate: 10 (Makurat 4) – Palle Perse: 16 (Holmes 7)

Passalacqua Ragusa: Romeo* 8 (1/4, 2/4), Consolini 15 (5/7, 1/4), Di Fine NE, Olodo NE, Dotto 3 (1/2 da 3), Hampton* 13 (4/7, 1/2), Vitola NE, Attura* 7 (2/5, 1/5), Ostarello* 6 (3/7, 0/5), Anigwe* 16 (7/14, 0/2)- Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 22/44 – Tiri da 3: 6/24 – Tiri Liberi: 6/9 – Rimbalzi: 40 10+30 (Anigwe 17) – Assist: 17 (Ostarello 5) – Palle Recuperate: 10 (Ostarello 8) – Palle Perse: 15 (Romeo 3) – Cinque Falli: Hampton

Arbitri: Vita M., Marzulli M., Marzo P.

Serie A1 Femminile, i risultati dell’ottava di ritorno

25 febbraio

Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno – Umana Reyer Venezia 48-79

26 febbraio

Banco di Sardegna Dinamo Sassari – Passalacqua Ragusa 71-68

Parking Graf Crema – Fila San Martino di Lupari 84-77

RMB Brixia Basket – Akronos Tech Moncalieri 64-69

Famila Wuber Schio – La Molisana Magnolia Campobasso 65-62

Virtus Segafredo Bologna – E-Work Faenza 67-54

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca – Allianz Geas Sesto San Giovanni 54-61

Classifica, Passalacqua Ragusa inchiodata a quota 22

Questa la classifica aggiornata della serie A1 di basket femminile. Famila Wuber Schio 42 punti, Virtus Segafredo Bologna* 38, Umana Reyer Venezia* 36, Banco di Sardegna Dinamo Sassari** 32, Allianz Geas Sesto San Giovanni* 26, Passalacqua Ragusa* e La Molisana Magnolia Campobasso* 22, Parking Graf Crema* e Fila San Martino di Lupari* 16, Akronos Tech Moncalieri* 14, E-Work Faenza* 12, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca** 8, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno* 6, RMB Brixia Basket 4.

Con un asterisco, una partita in meno, con due asterischi, due partite in meno