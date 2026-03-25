Con grande soddisfazione, la A.S.D. Football Club Vittoria comunica alla Città e alla tifoseria che il ricorso della Polisportiva Gioiosa A.S. -volto all’annullamento del risultato di 3-0 della gara disputatasi in data 08.03.2026- è stato rigettato dal Giudice Sportivo.

In ordine alle notizie apparse nei giorni addietro sugli organi di stampa e sui social, basate esclusivamente sulle dichiarazioni di parte della Polisportiva Gioiosa A.S., la nostra società ha, sin da subito, percorso una scelta precisa: quella di non replicare alle vane ed infondate accuse rivolteci ma piuttosto di mantenere un doveroso silenzio, rispettoso nei confronti degli organi di Giustizia Sportiva chiamati a decidere sulla vicenda, sui quali si è riposta la massima fiducia.

I ricorsi non si propongono sui social ma agli organi competenti, nel rispetto delle regole procedurali e nel contraddittorio delle parti!

Detto ciò, anche in questa sede, riteniamo doveroso respingere con forza al mittente qualsiasi accusa di violazione dei principi sportivi e vieppiù di aggressione, intimidazione o condotta antisportiva, in quanto prive di qualsiasi fondamento.

Resta, tuttavia, un pizzico di amarezza per una vicenda che ha rischiato di infangare ingiustamente l’immagine di una società che, nel corso degli anni, ha sempre dimostrato di avere nell’ospitalità, nella correttezza e nel rispetto dei valori sportivi i propri principi fondamentali, rappresentando con orgoglio la propria città, dentro e fuori dal campo.

Ad ogni modo, all’esito di questa vittoriosa vicenda, guardiamo con orgoglio alle prossime stimolanti sfide sportive che ci attendono e che, tutti insieme e col supporto dei nostri impareggiabili tifosi, affronteremo con rinnovata fiducia e determinazione, consapevoli che la credibilità si costruisce quotidianamente attraverso comportamenti concreti.

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