Pallanuoto, all'Olimpica prestazione compatta degli uomini di Baldineti

Chi ben comincia… va al Telimar il primo round della finalissima di Len Euro Cup. Alla Piscina Olimpica Comunale la squadra palermitana si è imposta 9-7 sul Sabadell al termine di un match decisamente equilibrato e ricco di emozioni. Questi i parziali 2-1; 2-2; 2-2 e 3-2 ma la formazione di casa è andata anche sul +3 a metà della terza frazione. Prestazione, comunque, compatta per i siciliani.

Olimpica riapre al pubblico alla presenza del sindaco Orlando

La sfida è stata caratterizzata dalla riapertura al pubblico dell’impianto di viale del Fante. Dopo due anni di assenza, infatti, la tribuna – finalmente agibile – ha ospitato gli appassionati. Prima della sfida il presidente Marcello Giliberti ha ospitato il presidente della squadra spagnola e dato la parola al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Queste le parole del primo cittadino: “Un grande orgoglio che dobbiamo per intero al Telimar. Un grande orgoglio che ci consente di mostrare al mondo intero questa splendida piscina, questa splendida squadra. Grande emozione per vedere chi sarà la squadra campione”.

E continua: “Una vittoria straordinaria che conferma l’eccellenza di Telimar. Esprimo la mia gioia per aver assistito al match in questa splendida piscina con gli spagnoli, costretti a subire la superiorità dei nostri atleti, ma sicuramente attratti dalla bellezza della città e dell’impianto che merita questo palcoscenico europeo. È stato importante poter disputare la partita in questa struttura, con gli spalti pieni di tifosi, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, del club Telimar e di quanti, in condivisione di impegno, hanno reso possibile questo pomeriggio di sport”.

Queste, invece, le parole dell’assessore allo sport Paolo Petralia Camassa “Straordinario risultato sportivo che inorgoglisce non solo tifosi e appassionati ma tutta la città di Palermo. Una strameritata vittoria di una società solida che ormai da anni lavora per arrivare ai vertici e che quest’anno, con un enorme contributo dell’allenatore Baldineti, dei giocatori e di tutto lo staff, ha portato Palermo in Europa. Adesso si vola in Spagna con tutta la grinta e il sostegno della città intera”.

Difese in auge, Nicosia sugli scudi, Di Patti porta in vantaggio il Telimar

L’avvio è contratto da parte di entrambe le squadre. Il Telimar, da esordiente alla prima finale continentale, non riesce a pungere mentre la velocità degli spagnoli, alla seconda finale in questa competizione dopo quella persa nel doppio match col Savona nella stagione 2011-12, mette in seria difficoltà il sette di Baldineti.

È il portiere Gianmarco Nicosia a dire no in almeno due grosse occasioni agli avversari chiudendo sempre lo specchio della sua porta. L’estremo difensore del Telimar e della Nazionale conferma la sua crescita.

È Fabrizio Di Patti a sbloccare la finale di andata con un tiro che brucia Lorrio a 4’49”. Gli ospiti però pareggiano con Valera Calatrava a 3’01.

Subito dopo, Lo Dico trova il 2-1 per i palermitani a 2’28”. Ad 1’32” grossa occasione per il +2 del Telimar, Vlahovic però non trasforma un rigore che viene parato da Lorrio.

Sabadell non molla il Telimar

Ad inizio ripresa gli spagnoli trovano il pareggio con Veich. Nell’azione successiva, a 7’07” lo statunitense Irving sigla il 3-2. Il sette guidato da Baldineti trova con Vlahovic la rete dal 4-2 ad 1’16”. Ma i catalani non mollano: Averka accorcia a 5” dalla sirena dell’intervallo lungo mandando le due formazioni al riposto sul 4-3.

Palermitani in controllo ma spagnoli sempre in agguato

Occhione segna il 5-3 a 5’30” mentre un minuto dopo, Irving porta il Telimar addirittura sul +3. Sembra fatta ma il Sabadell trova la forza di recuperare. Ed accorcia due volte con Sanahuja e Bacinevic.

Finale thriller, Irving è glaciale su rigore

Nell’ultima frazione succede di tutto. Il Sabadell trova il 6-6 con Banicevic.

A 3’15” Lo Dico trova il guizzo per il nuovo vantaggio palermitano. Successivamente, Luca Marziali trova il tiro vincente dell’8-6. Ma non finisce qui. Ad 1’30 Cabanas accorcia per gli ospiti.

A 5 secondi dalla sirena il Telimar trova un rigore sfruttando una ingenuità di Veich che espulso torna in acqua: è rigore per i palermitani. Irwing è freddo e spiazza Lorrio per il 9-7 finale.

Si decide tutto il 26 marzo

Il vantaggio di due reti è un buon viatico per la sfida di ritorno che si giocherà in Catalogna il prossimo 26 marzo e che assegnerà la Len Euro Cup 2021-22.