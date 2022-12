Le previsioni di Lucia Arena per il 2023 a Talk Sicilia

A Talk Sicilia, Lucia Arena presenta l’oroscopo del 2023 per tutti i segni dello zodiaco. Ecco le previsioni per i nati sotto il segno dell’Acquario.

L’anno inizia nel migliore dei modi perchè l’ Acquario si libera dal peso di Saturno. L’Acquario è cresciuto, l’Acquario ha avuto delle difficoltà. L’Acquario aspettava perchè Saturno nel segno per tre anni e rotti non è mica roba da poco. Ma non è sola grande novità. Non soltanto vi liberate di Saturno ma arrivano in soccorso Giove e Venere e per voi ci sarà un cielo pazzesco. Anche Nettuno, in movimento verso il segno dei pesci, parla di gratifiche. I nati sotto il segno dell’Acquario avranno la tendenza a essere spirituali, anche se potreste sembrare un poco egoisti ed egocentrici. Questo aspetto di Nettuno, infine, vi favorisce e vi rende affascinanti eintriganti, quindi da sfruttare molto anche nell’attività professionale.

