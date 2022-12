A Talk Sicilia, Lucia Arena spiega lo zodiaco del 2023. Questa volta ci occupiamo del segno della Bilancia.

“La prima parte dell’anno, diciamo, non è che il massimo della vita per la Bilancia, perché c’è all’opposizione di Giove, ci sono state delle relazioni che sono saltate. Molte coppie sono saltate nel 2022 perchè già la crisi si sentiva La Bilancia è dominata da Venere, quindi è il segno dell’affettività e dell’amore. Quando c’è una rottura i nati sotto il segno della Bilancia ne soffrono particolarmente. Ma tutto volgerà al meglio. Prendete tempo, perché il cielo vi gratificherà a breve. Quando Venere entrerà nel segno del Leone, per un lungo anello di sosta, vi farà incontrare l’uomo o la donna della vostra vita”.

Qui di seguito la puntata integrale di Talk Sicilia con l’Oroscopo di Lucia Arena per il 2023.