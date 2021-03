Sergio Interpreta Guareschi In Màkari

Ottimo debutto in prima serata, ieri su RaiUno, per la nuova fiction Palomar,

“Màkari” con Claudio Gioè. Uno share del 28.08 percento con 6.744.000 spettatori

Sergio Vespertino il maresciallo di Màkari la serie di RAI

Si unisce al cast di Màkari anche l’attore e comico palermitano Sergio Vespertino. Si concentra soprattuto nel teatro la sua appassionata carriera nel mondo della recitazione. Tra uno spettacolo e un altro, però, l’interprete siciliano approda anche sul piccolo schermo in fiction come La mafia uccide solo d’estate, Squadra antimafia 3, Il commissario Montalbano, Rosy Abate e Rocco Chinnici- È così lieve il tuo bacio sulla fronte.

Maresciallo Guareschi in Màkari

Sergio Vespertino si unisce al cast di Màkari nel ruolo del Maresciallo Guareschi, un uomo buono e professionale, sempre pronto all’ascolto e ai consigli di Saverio Lamanna.

“Màkari” è composta da quattro puntate che verranno trasmesse in prima serata su Rai 1 oggi, domani, lunedì 22 e lunedì 29 marzo 2021. È tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Attilio Caselli, Salvatore De Mola e Leonardo Marini. Una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction. Quattro prime serate tra giallo, commedia e mélo con Claudio Gioè nelle vesti di Saverio Lamanna, l’affascinante giovane “investigatore per caso”.